Četvorka iz Daun sindrom centra sprema se za EP u fudbalu

Pripreme uveliko traju, trenira se svakodnevno, četvorka iz Daun sindorm centra je još malo pa spremna za Evropsko prvenstvo u fudbalu za osobe sa Daun sindromom. Među ovim mladim i upornim momcima je i Kristijan. Njegova pozicija je napad, a ujedno je i kapiten ekipe. Vrijedno trenira i raduje se odlasku u Tursku na prvenstvo.

"Dobro idu, spremam se za utakmicu, biće dobro, ima puno naroda u Borcu, biće dobro. Imam trening svaki dan, teretana, vježbe kod Zorana Jelića, uvijek kod njega idem, pomogne mi sve što treba", rekao je Kristijan Zeljković, fudbaler.

Zahvaljujući Zoranu i Daun sindom centru, Kristijan i njegovi prijatelji su dokaz da za ostvarenje cilja i snova nema prepreka. Redovno vježbaju, uče i ne posustaju za svojom generacijom. Zoran sa fantastičnom četvorkom svakodnevno trenira. Uskoro će im se pridružiti i drugari iz regiona sa kojima će zaigrati u Istanbulu.

"Mi igramo u grupi sa Njemačkom, Grčkom i Italijom. Ovo je po prvi put da osobe iz Republike Srpske predstavljaju uopšte Republiku Srpsku u sportu, a pogotovo osobe sa daunov sindromom, gdje će iskazati šta oni sve mogu. Danas smo na borčevom stadionu, priprema dijela reprezentacije, a od devetog decembra očekujemo dolazak kompletne reprezentacije, gdje ćemo se sedmodnevno pripremati na borčevom stadionu, zatim nas očekuje odlazak u Budvu, u CG i u beograd", izjavio je Zoran Jelić, refleksolog.

Republika Srpska, Srbija i CG će zaigrati u istom dresu, boriti se za trofej i dokazati da prepreke nema. Sve to će biti prikazano u filmu koji se snima. Film će predstaviti region i osobe sa daunovim sindromom.

"U toku su snimanja dva paralelna filma, "Neki novi Brodvej" i istovremeno film koji tematizuje njihov odlazak na Euro u fudbalu za osobe sa daunovim sindromom. To je odvijena priča ali isto tako posebna i specifična preko kojom ćemo pokušati da potenciramo i pokažemo šta sve osobe sa daunovim sindromom mogu, ali i da predstavimo Republiku Srpsku i BiH i čitav region, to je reprezentacija regiona koja će se takmičiti za najviše mjesto na jednom takvom takmičenju koje je prvo ove vrste u Evropi i sigurni smo na osnovu materijala da se radi o jednom filmu, koji će ako ništa drugo izazvati veliku pažnju, jer ovi ljudi zaista to zaslužuju", dodaje Denis Bojić, režiser.

Organizator prvenstva koji će se naći na filmu je Evropska Daun sindrom asocijacija. Učestvovaće 12 zemalja. Vrijednu ekipu smo ostavili da treniraju, jer, februar je blizu.