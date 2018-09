Čestitka svim Jevrejima povodom Roš Hašane

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je čestitku svim Jevrejima i jevrejskim opštinama u Republici Srpskoj i BiH, povodom jevrejske Nove godine - Roš Hašane.

"Svim Jevrejima u Republici Srpskoj i BiH upućujem iskrene čestitke povodom Roš Hašane, sa željom da ovaj praznik dočekate u dobrom zdravlju, sreći i veselju zajedno sa svojim porodicama i prijateljima", navodi se u čestitki.

Dodik je poželio da radost proslave velikog praznika Roš Hašane obasja domove i donese blagoslov i svako dobro jevrejskom narodu.

Jevreji širom svijeta slave dolazak 5779. jevrejske Nove godine - Roš Hašana. Danas je prvi dan ovog praznika.

Vjeruje se da se tada čovjek oslobađa društvenih tegoba da bi u novu godinu ušao očišćen od grijeha, a da bi cijela godina bila slatka na novogodišnjoj trpezi su slatkiši - jabuke i med.

Jevrejska Nova godina računa se po Tori od postanka svijeta, obilježava se dva dana, i to u sinagogama, molitvama pokajanja. To je period preispitivanja, šta se u prethodnoj godini loše uradilo, da bi se to moglo popraviti u narednoj godini.