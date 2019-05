Bujični potoci napravili probleme u Prijedoru, Kostajnici i Novom Gradu

Voda se povukla iz skoro svih mjesta u Prijedoru, gdje su sinoć bujični potoci napravili pravu pometnju i poplavili više od 200 objekata. Gradske vlasti proglasile su prvi stepen odbrane od poplava. Neprespavana noć je iza mještana nekoliko prijedorskih naselja u kojima su se izlile Miloševica i Puharska.

Bujični potok Puharska sinoć je napravio probleme mještanima Puharske. Slično je bilo i sa drugim bujičnim potocima u naselju Topolik, Donji Orlovac i Raškovac. Nakon besane noći, voda se povukla.

Nakon što su se povukle, ostale su ulice i dvorišta prepuna mulja. Ostao je i strah od nove kiše, kažu mještani Gornje Puharske.

"Kiša je padala i zemlja se napila. I juče kad je kiša padala, za sat dva vremena kad je krenula iz Crne Doline odozgo i sa ove strane prema Palančištu. I ovdje nije mogla proći i onda je naglo izrasla", kaže Kasim Delkić iz Gornje Puharske.

Bujični potoci sinoć su na noge digli i mještane Svodne, Tunjica i Vidorija. Voda je sinoć odjednom nadošla, a nakon nekoliko sati se povukla, pričaju mještani.

"Kiša je počela padati oko 4 sata. I već oko 6 tu narasla. Tu nikad to tako nije bilo. Ali eto, sad evo i mi smo se sami iznenadili. Štete ima, negdje iskopalo ispod kuće vode, zemlju i tako ostalo. Ostala rupa", priča Savo Balto iz Svodne.

"Ma to je bilo strašno. Ma ja u životu eto koliko imam 60 godina sam stara ja to nisam vidjela. Tako nešto, kako je to voda išla, na metre", kaže Đujka Tintor iz Vidorija.

U Kostajnici ne strahuju samo od Une već i od njenih pritoka. Strigova je, priča Boro Kukrika iz Mrakodola, nekad majka a nekad maćeha. Do kućnog praga nije došla, ali je uništila nekoliko hektara usjeva, kaže Kukrika.

"Živim na selu, toga se ne stidim. A evo vidite sad sami, šta je ta kiša napravila. Sve što sam uložio, što sam imao, sad gledajući nemam ništa. To sad... sve na kraju šta če biti, to ne znam", rekao je Boro Kukrika iz Kostajnice.

Načelnici opština kojima je voda zadala probleme prethodne noći, najviše strahuju od Une i Sane koje konstantno rastu.

"U toku jučerašnjeg dana vodostaj rijeka Une i Sane bio je relativno mali. Međutim imamo za više od metar i po povećanje i jedne i druge rijeke. Očekujemo da će najveći problemi biti u toku noći i sutrašnjega dana", ocijenio je Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.

"Una je još pod kontrolom, ali konstantno raste ali izlila se neznačajno na obalu. Očekujem da Una neće toliko prijetiti. Nadam se da će se malo i ove padavine smiriti. Najveći nam je problem trenutno što se rijeka Strigova izlila iz svog korita. I poplavila je kompletno njive i obradive površine", izjavio je Drago Bundalo, načelnik opštine Kostajnica.

Pune ruke posla imaju i pripadnici civilne zaštite Republike Srpske. Spasilačke jedinice su u stanju pripravnosti, i spremne su da reaguju i odbrane stanovništvo od poplava, kažu iz Republičke uprave civilne zaštite.

"Radi se o bujičnim vodama koje su eto za par sati napravile to što su napravile. I da te jedinice, prije svega vatrogasne jedinice i drugi subjekti trenutno su na terenu i vrše izvlačenje vode iz podruma kuća", kazao je Mile Međed, direktor Republičke uprave civilne zaštite.

Obilne padavine očekuju se i sutra. Na sjeveru Republike Srpske očekuje se da će mjestimično pasti i do 100 litara kiše po metru kvadratnom. Nadležni uvjeravaju da nema mjesta panici i da su sve službe spremne da reaguju.