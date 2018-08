Bujice oštetile mostove u selima

Lokalna uprava opštine Sokolac danas je angažovala mehanizaciju koja je popravila most na Brdskom potoku u selu Bare i čistila naneseno mulje i drvni otpad na propustnom mostu u zaseoku Radakovina u ovom mjesnom području, koje su oštetile bujične vode nakon obilne kiše.

Stručni saradnik za lokalne puteve opštine Sokolac Milanko Dobrilović rekao je Srni da su prve posljedice jučerašnje jake kiše otklonjene i da je danas stanje normalizovano.

On je istakao da i pored toga što je pomjereni most vraćen na svoje mjesto, ostaje mnogo posla na dodatnoj popravci mosta u Barama i nekoliko pristupnih propusta do porodičnih kuća koji su zbog nanosa mulja i granja juče onemogućili odvijanje saobraćaja na tom mjesnom području.

"Brdski potok u selu Bare sakupio je svu vodu sa okolnih brda i za veoma kratko vrijeme odnio most dimenzija dva puta pet metara, koji je imao betonske temelje sa željeznim nosačima, tako da se do njegove popravke samo malim autom moglo proći do sela", rekao je Dobrilović.

Bujični nanosi potpuno su zatvorili metalne cijevi na propustom mostu sa metalnim cijevima F-150 centimetara dužine oko pet metara, u zaseoku Radakovina, čime je bio onemogućen dolazak u naselje iz pravca Mokrog, opština Pale, ali i otežana komunikacija sa susjednim selom Bare.

Dobrilović je istakao, da su na mjesnom području Bare ostali neoštećeni samo nedavno nasipani lokalni putevi, te da su na svim ostalim lokalnim putevima koji vode sa visinskih seoskih područja zbog konfiguracije terena neophodne popravke.

Dobrilović je dodao da je prema Programu za održavanje i rekonstrukciju lokalnih puteva na području ove opštine za ovu godinu planirano oko 500 hiljada KM.

"Vjerujemo da će `Romanijaputevi` kao i svaki put do sada, kvalitetno odraditi svoj dio posla na sanaciji i rekonstrukciji lokalne putne mreže na području naše opštine, koja je ovog ljeta oštećena zbog obilnih kiša", istakao je stručni saradnik za lokalne puteve opštine Sokolac.

Dobrilović je rekao da su jučerašnje bujične vode značajno oštetile i lokalni put u susjednim selima Banjalučica-Rijeća-Imamovići, u ukupnoj dužini šest kilometara, gdje su mjestimično odnijele trup puta, što će zahtijevati veće popravke.

U zaseoku Radakovina, mjesno područje Bare, voda je takođe muljem i granjem zatrpala propustni most na putu koji vodi iz pravca Kaljine i omela saobraćaj iz pravca Mokrog, opština Pale.