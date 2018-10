Brod proslavio Dan oslobođenja i krsnu slavu

Izlazak srpske vojske na Savu i ulazak u Brod, označili su kraj Bitke za koridor i slobodu te opštine. Zato Brođani i oni koji su 1992. bili uz njih taj dan slave. Sloboda se očekivala i ranije, ali protivničkoj strani stizala je pomoć iz Hrvatske. Zato se veličina bitke kaže pukovnik Miko Škorić, shvatala godinama kasnije.

„Kad se završilo sve, onda je u nama nastalo jedno pražnjenje, eto recimo ja lično nisam spavao jedno pet-šest dana, nisam mogao da vjerujem da se nešto tako, jer danima smo se tukli, borili, da se nešto dogodilo i možda poslije dvije-tri godine sam postajao svjestan,“ kaže pukovnik Miko Škorić, bivši komandant.

Zbog zasluga u ratu, ali i u godinama poslije, stiglo je i odlikovanje. Na inicijativu predsjednika Srpske dobio ga je Ismet Đuherić. U dogovoru sa generalom Slavkom Lisicom formirao je i vodio jedinicu Meša Selimović.

„Ipak ću nastojat da još uvijek to priznanje opravdavam, da nešto uradim, da nešto napravim, da pokušam da dam još neki doprinos, prije svega u očuvanju Republike Srpske, a onda i njenom ekonomskom razvoju," kaže Đuherić.

Tim putem Brod već ide, kažu lokalne vlasti. Ušli su u postupak dobijanja BFC sertifikata, a uz pomoć Vlade Srpske milione ulažu u projekte infrastruktire.

„Trideset šest je projekata koji su ove godine urađeni, oni se kreću od 20 do 220, do 500 do dva miliona maraka, Ove godine su počete investicije, tenderi su raspisani za oko 12.580 000 maraka,“ rekao je Ilija Jovičić, načelnik opštine Brod.

Investitori pokazuju interes, a jedan iz Italije najavljuje 150 radnih mjesta. Uvijek može bolje, ali pomaci su primjetni, ne spore Brođani.

„Otvaraju se firme neke strane, Rafinerija koja je naš glavni oslonac najviše ljud radi, sve u svemu dobro je“.

„Sve je dobro“.

„Nije ni katastrofa nije ni najbolje, ali pokušava se normalizovat, koliko se može, s obzirom da smo rubno područje Srpske," rekli su Brođani.

Uz Dan oslobođenja obilježena je i slava grada. Ulicama je prošla litija, koju je predvodio vladika Fotije. Slavlje je zasjenila nedavna pogibija radnika rafinerije, zbog čega je svečana sjednica počela minutom ćutanja u pomen na njega, ali i stradale za slobodu Broda.