Brčko uskoro dobija smještaj za onkološke pacijente

"Brčansko srce" čini sve da se u Distriktu, što prije, otvori hospis - ustanova koja pruža multidisciplinarno, palijativno, zbrinjavanje onkoloških pacijenata u odmaklim fazama bolesti.

U tom udruženju, koje okuplja oboljele od karcinoma, kažu da pacijenti, čija je bolest u posljednjem stadijumu, i kojima ni bolničko zbrinjavanje više nije od pomoći, nemaju drugog izbora osim kućne njege. Ističu da u takvim slučajevima briga porodice i patronažne službe, vrlo često, i nije dovoljna.

U hospisu bi boravak bio pod nadzorom sturčnog kadra koji bi pomagao i pacijentima i njihovim porodicama.

"Mi smo za početak tražili da se bar jedna prostorija sa nekoliko kreveta gdje bi bili smješteni ti pacijenti. Samim tim što mi iz priloženog, kada obilazimo naše članice, na žalost u toj poslednjoj fazi svog života, nailiazili smo na razne probleme. Evo primjer jedan dođe čovjek dobije flaster jedan ne zna ni kako će ih zalijepiti", istakla je Ramiza Musić, predsjednik Udruženja "Brčansko srce".

Planovi postoje, čak se obezbjedio i dio novca iz budžeta Distrikta za funkcionisanje hospisa, oko 300 hiljada maraka. Međutim, te pare ničemu ne vrijede kad još nema ni prostora u kome bi ustanova bila smještena.

"Mi imamo neki projekat za zgradu do Doma zdravlja. To šest, sedam godina stoji, treba nekih dva miliona da se ta zgrada radi ako postoji dobra volja. Nije u njoj planiran prostor za hospis, ali evo računamo pomjeranjem nekih sadržaja za tu zgrada, oslobodili bi neke prostore gdje bi mogli da smjestimo taj hopsis i to je nešto najbrže što bi moglo da se desi", istakao je Dušan Stokić, direktor Bolnice Brčko distrikta.

Preciznijeg roka, zasad, nema. Možda se nešto konkretnije čuje na narednoj sjednici brčanske Skupštine na kojoj će se definitivno, razgovarati o hospisu. Sjednica bi trebalo da bude održana za desetak dana.