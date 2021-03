Boško Jugović: Kapitalnim projektima otvaramo novu stranicu u razvoju Pala

Boško Jugović na mjesto načelnika opštine Pale došao je na lokalnim izborima 2016. godine. Podršku građana ove lokalne zajednice dobio je i na izborima 2020. godine, što je jasan pokazatelj da je put kojim vodi opštinu pravi.

U intervjuu za Načelnik.net kaže da je proteklih godina u Palama urađeno mnogo toga.

“Ostvarili smo većinu planova, uvećali smo budžet, uradili zaista mnogo na obnovi komunalne i putne infrastrukture, započeli velike, kapitalne projekte kojima se zasigurno otvara nova stranica u razvoju opštine Pale”, rekao je Jugović.

Načelniče Jugović, ušli ste u drugi mandat, koliko ste zadovoljni rezultatima koje ste postigli u prethodnom mandatu, da li ste ostvarili sve što ste planirali?

JUGOVIĆ: Imajući u vidu sve poteškoće, koje su se na početku ogledale u nimalo povoljnom zatečenom finansijskom stanju, ali i nepostojanju skupštinske većine u periodu dužem od dvije godine, a na kraju prvog mandata i okolnosti koje je donijela pandemija korona virusa, rezultatima sam više nego zadovoljan, jer smo, prvenstveno, u posljednjoj godini mandata učinili sve što je bilo u našoj moći da zaštitimo zdravlje stanovništva i maksimalno podržimo naš Dom zdravlja, ali i uspjeli da, pokretanjem snažnog investicionog ciklusa, zadržimo razvojni kontinuitet i održimo privrednu aktivnost na zavidnom nivou. U svemu ovome smo i te kako vodili računa o tome da zadržimo likvidnost i finansijsku stabilnost opštine Pale koju smo postigli planskim pristupom i odgovornim odnosom u procesu upravljanja budžetskim sredstvima.

Ostvarili smo većinu planova, uvećali smo budžet, uradili zaista mnogo na obnovi komunalne i putne infrastrukture, započeli velike, kapitalne projekte kojima se zasigurno otvara nova stranica u razvoju opštine Pale, imajući u vidu činjenicu da se nekima od njih pojedini segmenti koji nisu tretirani decenijama unazad rješavaju i uređuju dugoročno i na određeni način trasiraju sve dalje aktivnosti.

Koje biste projekte i mjere realizovane u proteklom periodu izdvojili kao najznačajnije za stanovnike Pala?

JUGOVIĆ: Prije svega, važno je istaći da smo budžet opštine Pale povećali sa 8, 5 na blizu 15 miliona KM, koliko je to bilo u prošloj godini, a iz toga je proistekla i praktično udvostručena vrijednost kapitalnih investicija u iznosu od 14 miliona KM.

Potpuno i fazno smo izgradili, rekonstruisali i asfaltirali 18 km gradskih ulica i lokalnih puteva, kroz više od 80 pojedinačnih projekata ovog tipa. Postavili smo 10 km nove javne rasvjete, u saradnji sa Boračkom organizacijom sanirali i dogradili centralno i nekoliko spomen-obilježja u našim mjesnim zajednicama. U vodovodnu i kanalizacionu mrežu u mandatnom period uloženo je preko dva miliona KM, direktno smo za projekte infrastructure podržali OC “Jahorina” iznosom od million KM, sanirali smo ruiniranu zgradu Opštinske uprave, u saradnji sa republičkim institucijama započeli više od 600. 000 KM vrijednu sanaciju zgrade Doma zdravlja, a kvalitetnim projektom energetske efikasnosti saniran je i objekat Osnovne škole “Pale”, dok su u Osnovnoj školi “Srbija” opremljeni kabineti. Započeti su i veliki projekti poput izgradnje Muzeja Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, velikog multifunkcionalnog parka, prve faze izgradnje toplovoda za potrebe izmještanja Gradske toplane, novog objekta vrtića “Bubamara”, čija ukupna vrijednost dostiže bezmalo tri miliona KM.

Takođe, nakon duže vremena uspjeli smo u Pale da vratimo Odjeljenje Osnovnog suda Sokolac, u saradnji sa JU “Vode RS” smo realizovali prvu fazu uređenja korita rijeke Miljacke, te dodjelom zemljišta i finansiranjem glavnog projekta podržali višemilionski vrijedan poduhvat izgradnje nove, savremene zgrade Policijske uprave Istočno Sarajevo, koja će u narednom periodu ovdje izvjesno biti izgrađena. Neće izostati ni sličan doprinos opštine u realizaciji takođe nekoliko miliona KM vrijednog projekta izgradnje novih prostornih sadržaja i zatvorenog bazena za potrebe Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u neposrednoj blizini SPC “Peki”, gdje moramo napomenuti i to da je opština Pale u samoj dvorani ustuplila značajan prostor Univerzitetu Istočno Sarajevo, odnosno ovom fakultetu, te tako stvorila uslove za trajno rješavanje problema smještaja ove viskoškolske ustanove.

Dakle, urađeno je zaista mnogo toga i teško da bi pojedinačna lista realizovanih projekata u prošlom mandatu bila primjerena za format jednog ovakvog intervjua. Naravno, u pravu bi bili svi koji bi rekli ono uobičajeno da je moglo i više i bolje, ali nismo i nemamo razloga da ne budemo zadovoljni, štaviše, smatram da smo odgovornošću i agilnošću poboljšali sve segmente koji determinišu rad Opštinske uprave.

Protekla godina je nažalost bila potpuno u znaku korone, a posljedice krize koju je ona izazvala osjetiće se i narednih godina. Kako se opština Pale nosi sa čitavom situacijom, koliko je korona virus poremetio planove, da li ste morali odustati od nekih projekata?

JUGOVIĆ: Opština Pale nije izuzetak, ali kao što sam već rekao, nismo se prepustili čekanju da se stvari riješe same od sebe, već smo snažnim investicionim ciklusom, naravno, tražeći mjeru koja ne bi ugrozila javno zdravlje, učinili sve što je bilo u našoj moći da uposlimo našu operative, održimo privrednu aktivnost, direktnim podsticajima kroz poseban tzv. Korona program pomognemo one koji su najviše pogođeni pandemijom.

Riječ je o posebnoj podsticajnoj mjeri kojom smo lani preduzetnicima jednokratno plasirali 120. 000 KM, dok smo 60. 000 KM isplatili kao jednokratnu pomoć za 120 ljudi koji su usljed pandemije ostali bez posla. Svjesni smo da ovim nismo riješili problem, ali smo pokazali odgovornost i bili jedna od rijetkih lokalnih samouprava u Srpskoj i BiH koja je i na ovakav, direktan način, nastojala ublažiti posljedice pandemije.

Režim života i rada u pandemiji svakako je uticao na planiranu dinamiku u realizaciji pojedinih projekata, prioriteti su bili usmjereni primarno na pomoć zdravstvenom sektoru, pratili smo mjere Republičkog štaba za vanredne situacije, kao lokalna samouprava donijeli više od 40 naredbi, izdvajali sredstva za formiranje karantina, ojačavali Komunalnu policiju i druge službe, nabavljali zaštitnu opremu…Vršili smo dezinfekciju javnih prostora i stambenih zgrada, dostavljali veliki broj zaštitinih maski stanovništvu…Sve to je donijelo i neke rashode koje nismo mogli planirati, ali smo, kao što rekoh, uspjeli da u najvećoj mjeri pratimo i planove.

Kolika su izdvajanja iz opštinskog budžeta za podsticaje za mlade bračne parove? Koliko se ulaže u jačanje ruralnog razvoja?

JUGOVIĆ: Imamo ozbiljne pomake u oblasti pronatalitetne politike, gdje smo kroz mjere podrške višečlanim porodicama okupljenim u Udruženju “Četiri plus”, sufinansiranje vantjelesne oplodnje i finasijsku naknadu za svako novorođeno dijete ukupno izdvojili 250. 000 KM, što je svakako primjećeno imajući u vidu činjenicu da takva budžetska stavka u mandatnom periodu prije mog dolaska na funkciju nije ni postojala. Planiramo da tu stavku povećavamo i u narednom periodu, jer smo svjesni obaveze institucionalnog djelovanja u oblasti demografske politike i primjene mjera za poboljšanje stanja u ovoj oblasti.

Opština Pale je, za razliku od znatnog broja lokalnih sredina, u grupi opština koje u tom smislu imaju perspektivu, a i sama činjenica da gradimo novi objekat vrtića kako bi uspjeli da udovoljimo zahtjevima za smještajem 150 mališana, jeste ohrabrujuća i pokazuje da, narodski rečeno, dobro stojimo i u tom pogledu. Mi i pomoć mladima kroz stipendiranje, koje je u odnosu na prethodni period povećano za 115. 000 KM, takođe vidimo kao ulaganje u budućnost, baš kao što to vidimo i u našim nastojanjima da podržimo projekte naših fakulteta i Studentskog centra, svjesni da kao univerzitetski centar sigurno imamo veće razvojne šanse.

Što se tiče ruralnog razvoja, učinili smo iskorake, uspostavili saradnju sa udruženjima i individualnim proizvođačima, realizovali brojne mjere, od nabavke opreme za pčelare, preko dodjele sjemenskog materijala i stočnih grla pod povoljnim uslovima, pa do direktne podrške u nabavci poljoprivredne mehanizacije i obnove putne mreže u selima. Podatak da su podsticajne mjere u mandatu povećane za 460. 000 KM, od čega je značajan dio plasiran upravo u ruralni i razvoj poljoprivrede, te da je nedavno u saradnji sa IRB RS realizovan i više od 150. 000 KM vrijedan projekat nabavke hladnjače za potrebe poljoprivrednika, dovoljno je ilustrativan da potvrdi podršku opštine Pale u ovoj oblasti.

U kojim sektorima vidite najveći potencijal za razvoj Pala i da li su ti potencijali dovoljno iskorišteni?

JUGOVIĆ: Najveći potencijal za razvoj Pala je nesumnjivo u turizmu, gdje osim Jahorine, koja je već odavno prestižni regionalni centar, imamo još mnogo toga da ponudimo. Javnosti je poznato da je Vlada Republike Srpske u razvoj OC “Jahorina” uložila desetine miliona KM, da se najavljuje novi veliki investicioni ciklus na planini vrijedan i do 100. 000 KM, a sve to je nešto što se mora vezivati i za razvoj opštine Pale. Važan dio novog ciklusa je i izgradnja gondola od Pala do Jahorine, što je projekat koji će definitivno doprinijeti i razvoju samih Pala, jer će u perspektivi dodatno “podići” brojne druge oblasti, od građevinarstva do uslužnih djelatnosti različitih profila.

Pred nama je i izrada Strategije za razvoj turizma i poljoprivrede, koju kao jedna od dvije jedinice lokalne samouprave u Srpskoj radimo u saradnji sa Agencijom UN za hranu i poljoprivredu-FAO, koja će nam zbog metodologije kojom se radi otvoriti mogućnost da konkurišemo za mnoge IFAD projekte, koji će zasigurno podstaći razvoj poljoprivrede, ali i definisati sigurno tržište za plasman proizvoda upravo u sektoru turizma, što garantuje i održivost i profit. Nadamo se u uspješan epilog ove priče, a i kroz saradnju i razmjenu iskustava sa pojedinim opštinama u Srbiji, poput Čajetine, nastojimo usvojiti dobre i dokazano uspješne prakse i pronaći zajedničke imenioce u potencijalnoj prekograničnoj saradnji.

Na koji način privući investitore?

JUGOVIĆ: U prethodnom odgovoru se može prepoznati i taj način, a opština Pale, odnosno dio Jahorine koji joj teritorijalno pripada je već lokalitet velikih privatnih privrednih investicija, poput investicije firme “Galens” koja gradi hotelski kompleks vrijedan 120. 000. 000 KM, a koji kao takav sigurno otvara mogućnost novog zapošljavanja i “obećava” ulogu važnog kupca na lokalnom tržištu.

Sa druge strane, kupovinom imovine nekadašnjeg Famosa u stečaju opština Pale je postala vlasnik objekata i zemljišta površine od oko 65. 000 kvadratnih metara, što je idealan prostor za industrijsko-poslovnu zonu. Činjenica je da se u tom prostoru trenutno nalazi tek jedan investitor “Weiss Light”, ali s obzirom na to da je vrlo izgledna opcija da polazna stanica nove gondole ka Jahorini bude upravo tu, ne treba ni objašnjavati kakav bi to interes pobudilo kod poslovnih ljudi koji se bave različitom vrstom uslužnih djelatnosti i preduzetništvom uopšte.

Zakoračili smo u 2021. godinu od koje svi priželjkujemo da bude bolja od prethodne. Koje ste ciljeve kao prvi čovjek Pala postavili pred opštinu?

JUGOVIĆ: Prvi i najveći cilj je da zaštitimo zdravlje stanovništva i da što je moguće bolje prođemo kroz ovaj novi talas pandemije, koji je, sve upućuje na to, najopasniji od njenog početka. Tome podređujemo sve, upravo smo u saradnji sa RUCZ završili dezinfekciju 25 objekata koje posjećuje najviše ljudi, evo baš u trenutku dok radimo ovaj intervju potpisujem i zaključak o jednokratnoj finansijskoj pomoći Bolnici “Srbija”, koje će biti još, dok u kontinuitetu u svojstvu Štaba za vanredne situacije, čiji sam komandant po funkciji, pratimo stanje na dnevnom nivou i reagujemo i finansijski prema Domu zdravlja i mjerama koje je potrebno sprovesti u datom trenutku.

Nadamo se da će posljednje mjere uticati na to da se situacija poboljša i svakako planiramo da nastavimo realizaciju projekata, završimo novi vrtić, muzej, park i prvi dio toplovoda, kao i planirane projekte u infrastrukturi.

Ovih dana ćemo potpisati ugovore o stipendiranju, nastavljamo i sa podsticajnim mjerama i nastojaćemo da realizujemo sve što je budžetom i predviđeno, iako je u postojećim, nepredvidivim okolnostima koje je donijela i još uvijek, nažalost, donosi korona, nezahvalno iznositi velika obećanja, jer svi mi koji obavljamo odgovorne funkcije, pa i javnost, znamo da cjelokupna situacija direktno utiče i na prihode u budžetima.

Šta je, tu je, moramo da radimo i na najbolji mogući način definišemo prioritete, a vjerujem da ćemo u opštini Pale to znati da postavimo kako treba i da će krajnji rezultat biti dobar.

(Aldijana Mirković)