Boško Jugović ispratio "Bubamarce" na izlet na Jahorinu

Načelnik opštine Pale Boško Jugović danas je ispratio oko 127 mališana iz JU Dječiji centar „Bubamara“, koji će pet dana odlaziti na izlete na Jahorinu, kako bi skijali, sankali i igrali se na snijegu.

Opština Pale obezbijedila je dva autobusa za prevoz mališana, a u saradnji sa Olimpijskim centrom „Jahorina“ i karte za skijanje.

Načelnik Jugović mališanima je poželio lijepo druženje i ugodan boravak na Jahorini.

„Djeca bi trebalo da borave u prirodi što više i ja im želim ugodan boravak na Jahorini, a on će trajati svaki dan do petka u periodu do ručka, dakle, do 13.30 časova. Mislim da će to za njih biti nezaboravno i druženje za pamćenje“, istakao je Jugović za „Paljanske novosti“.

Direktorica ove javne ustanove Vanja Jugović rekla je da će svaki dan na izlet odlaziti oko 127 mališana uzrasta od tri do šest godina, organizovanih u pet vrtićkih grupa.

„Kao i svake godine, Bubamarci se spremaju na Jahorinu, a ove godine na izlet idemo pod sloganom `Bubamarci na snijegu`. Od njih 127, 34 će skijati, neki po prvi put, a ostali će se sankati ili grudvati. Na izlet idemo da nam bude lijepo, da što više boravimo na zraku i budemo što zdraviji. Mislim da je igra jedna od osnovnih dječijih aktivnosti, a gdje će nam biti ljepše nego na Jahorini“, istakla je Jugovićeva.

Ona je zahvalila načelniku Jugoviću na podršci u ovoj, kao i mnogim dosadašnjim aktivnostima vrtića „Bubamara“.

Izvor: Paljanske novosti