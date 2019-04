Borci, RVI i porodice poginulih boraca će moći da ostvare popust za liječenje u "Mlječanici"

Borci, ratni vojni invalidi i porodice poginulih boraca Republike Srpske ostvariće popust u Specijalnoj bolnici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Miliječanica".

To je ozvaničeno poptisivanjem protokola o saradnji BORS-a i banje koja se nalazi nadomak Kozarske Dubice. Direktor te zdravstvene ustanove kaže da je to najmanje što mogu da urade za one koji su stvarali Republiku Srpsku.

"Ovo je naš dug prema toj kategoriji i mi ćemo u perspektivi nastaviti tim putem. Htjeli smo da obuhvatimo sve kategorije naročito porodice poginuluh boraca gdje smo dali popuste do 20 odsto prilikom dolaska u Milijčnicu u privatnoj režiji", kaže Dragan Brdar, direktor "Mlječanice".

Ove usluge biće na raspolaganju dijelu boračke populacije koja ne ostvaruje pravo na banjsko liječenje preko Fonda zdravstvenog osiguranja. Popust za demobilisane borce i ratne vojne invalide u Mljecanici je 10, a za porodice poginuluh boraca 20 odsto. Predsjednik Boračke organizacije hvali potez rukovodstva Banje.

"Popust bilo koliko je svakako dobrodošao, a pogotovo ovako značajan kao što je u ovom slučaju. Pored toga ja želim da istaknem da je ovo za sada prvi i jedini slučaj da na ovakav način pokazuje briga o borcima Republike Srpske iako to nije zakonska obaveza. Zbog toga je moja zahvalnost prema Banji, ali i ovoj incijativi jos veća", kaže Milomir Savčić, predsjednik BORS-a.

Banja "Mliječanica" je nosilac najvećeg boračkog priznanja, Zlatne značke zbog zasluga u Odbrambeno-otadžbinskom ratu. Banja je u tom periodu bila bolnica u kojoj su liječeni vojnici Republike Srpske.