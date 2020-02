Borci istočne Hercegovine pružili podršku Savčiću

Borci sa područja istočne Hercegovine su ljuti i uvrijeđeni zbog optužnice i mjera zabrane koje su izrečene prvom čovjeku boraca Republike Srpske generalu Milomiru Savčiću. General u ovome nije sam, svi smo uz njega poručuju danas predstavnici Koordinacionog odbora boraca Istočne Hercegovine.

"Njemu se izriču mjere zabrane nije to kriminalac to je legalista. Nije on Naser Orić koji je poznati kriminalac u privatnom životu, osim zločina koje je radio nad srpskim narodom. Nas vrijeđa to kao ljude i patriote takav odnos prema generalu", kaže Koordinacioni odbor boračkih organizacija istoče Hercegovine, Slobodan Ilić.

Posebno boli i vrijeđa odnost Suda i Tužilaštva BIH prema Srbima. Optužnica protiv Savčić je udar na svakog borca iz Republike Srpske, kažu u ovom odboru.

"Očigledno je da Tužilaštvo i Sud BIH ovim žele da naruše ugled i naruše integritet svakoga srpskog borca koji je učestvovao u proteklom ratu", kaže Koordinacioni odbor boračkih organizacija istočne Hercegovine, Dejan Bodiroga.

Brojke optuženih i osuđenih Srba najbolje govore kako rade pravosudne institucije u Sarajevu, kažu Hercegovci. Zato Savčiću složni šalju podršku sa juga.

"Borci su sigurno složni pogotovo u ovome oko generala jednog časnog čovjeka i poštenog borca koji je ratovao za svoj narod, evo šta mu se sada dešava, a naša obaveza je da dignemo svoj glas protiv takvog suda i tužilaštva", kaže Koordinacioni odbor boračkih organizacija istočne Hercegovine, Veselin Vujović.

"Dižmo svoj glas protiv suda i tužilaštva koji caruje i radi po principu „Kadija ti sudi kadija te tuži“, kaže Koordinacioni odbor boračkih organizacija istočne Hercegovine, Slobodan Ilić.

O daljim koracima će se tek odlučivati naglašavaju borci sa juga. Kažu da očekuju podršku funkcionera Srpske i nadaju se da će što prije zasjedati predsjedništvo Boračke organizacije Republike Srpske.