Milorad Milićević više od decenije bije bitku za rodno ognjište, bori se da postane povratnika, ali još nije uspio.

2003. godine odlučio je da obnovi kuću u rodnom selu Zaplanik koje je poslije rata pripalo federalnoj opštini Ravno. Kada se vratio imao je šta da vidi, kamenje od koga je kuća zidana je nestalo.

"Poslije ratnih dešavanja na ovom području opština Ravno je moju kuću porušila tačnije je odnijela dio kamena sa nje. Upravo u onom trenutku kada sam ja želio da to malo dotjeram da se tu zaista vratim jer sam napustio i Dubrovnik i to mi je bila jedina lokacija gdje bi se mogao vratiti", priča Milorad.

Tada je krenula prava borba. Tužio je opštinu Ravno, presudu je dobio 2006. godine, vlasti su mu po njoj trebale platiti 30.000 maraka, ali nisu. Opet su krenule tužbe i žalbe, Sud u Čapljini ponovo je prošle godine donio presudu u kosrist Milićevića. Rukovodstvo opštine Ravno na čelu sa načelnikom Andrijom Šimunovićem do dana daanašnjeg nije reagovalo. Milorad kaže da mu je svega dosta.

"Stvarno mi je više dosta svega evo i ovih papira to je stvarno nenormalno. Kakav je osjećaj kada dođete na ovu ruševinu? Pa hvata me tuga jer je to mjesto gdje sam bio vezan emocionalno", kaže on.

I dok se Milićević povlači po sudovima ostatak kuće u Zaplaniku zarastao je u šiblje. Sa porodicom kao podstanar živi u Herceg Novom jer je ostao i bez stana u Dubrovniku. I njegovi nasljednici voljeli bi doći u Zaplanik.

"Kada bih imao tu neku šansu, kada bi bilo tih nekih uslova i da se nije desilo što se desilo sigurno da bih došao i povratio te neke stare uspomene koje sam prošao u djetinstvu", kaže Ilija Milićević.

Kamenje sa kuće Milićevića trenutno se nalazi u mjestu Zavala zbog sudskih procesa nije iskorišteno. Plan je bio da se njim zida katedrala u Ravnom.

Komentar čelnika federalne opštine Ravno danas nismo uspjeli dobiti, predsjednim Skupštine kaže da ne želi davati izjave dok je dugogodišnji načelnik Ravnog Andrija Šimunović danas bio nedostupan za novinare.

O problematici Milićevića slabo šta znaju u kancelariji Mjesne zajednice Ivanica. Čuli su kažu da tu još ništa nije gotovo.

"Načelnik je rekao da je donesena presuda na koju je opština uložila žalbu i da taj predmet još nije riješen", rekao je Danilo Mandeganja, koordinator za MZ Ivanica u opštini Ravno.

Srpsko selo Zaplanik od Ivanice je udaljeno svega pet kilometara. Tamo sada niko ne živi jer nema uslova, nema ni struje ni vode. Obnovljena je samo seoska crkva.