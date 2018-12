Bolovanje za roditelja dok traje bolničko liječenje djeteta

Nova pravila stižu iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Roditelji djece koja su na bolničkom liječenju imaće pravo na bolovanje, koje će moći da traje koliko i samo liječenje.

Ovo pravilo stupa na snagu od naredne godine. Manje će obaveza imati i kada je riječ o pravdanju tog bolovanja. Procedura će biti pojednostavljena. O bolovanju je do sada odlučivala komisija, dok će od 1. janura porodični doktor moći da izda doznaku kojom će roditelj pravdati svoje odsutsvo.

"Roditelj trba da porodičnom ljekaru dostavi dokumentaciju da to bude potvrda o bolničkom liječenju ili otpusna lista za dijete što će reći da je liječenje izvršeno u skladu sa pravilima i procedurama, a porodični doktor će izdati doznaku i na taj način će se izbjeći komisijsko odlučivanje", istakao je Dobriša Radić, rukovodilac Odjeljenja za kontrolu primarne zdravstvene zaštite u FZO RS.

Na ovu odluku godinama čekaju u Udruženju roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra". Liječenje potrebno mališanima oboljelim od najtežih bolesti traje najmanje od šest mjeseci do godinu. A roditelji su do sada po zakonu sa njima mogli da borave do četiri mjeseca.

Vijest o novom pravilniku, kažu, veoma je obradovala roditelje, jer će im olakšati barem taj dio borbe kroz koju prolaze tokom liječenja. Ovu olakšicu roditelji su odavno tražili, jer su se morali snalaziti na razne načine da bi koji dan više proveli sa bolesnim djetetom.

"Kao Udruženje smo 2015. uputili kada je bila javna rasprava o izmjeni zakona o zdravstvenom osiguranju, uputli smo takvu inicijativu, međutim tada to nije prošlo. Posle smo se još obraćali inicijativama, odboru za zdravstvo, upravo sa tom inicijativom", istakla je Katica Kerkez, upravnik Roditeljske kuće Banjaluka.

Ovu novinu Fond je omogućio izmjenom Pravilnika o ostvarivanju prava na naknadu plata za vrijeme privremene nesposobnosti za rad. To pravo imaće roditelji čija se djeca liječe kako u Srpskoj tako i u inostranstvu.