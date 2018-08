Bogat program povodom Dana manastira Svetog velikomučenika Georgija

Na Ravnoj Romaniji kod Sokoca danas je održana svečana akademija, povodom Dana Manastira Svetog velikomučenika Georgija.



Ovaj duhovno-kulturni program otvorio je nastojatelj manastira Svetog Georgija na Ravnoj Romaniji arhimandrit Andrej.

Srpski član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić rekao je da je uvijek lijepo biti na Romaniji, gori koja je bila i ostala simbol slobode i znati cijeniti što je ovaj kraj dao za srpski narod u cjelini.

On je dodao da je ovaj kraj dao slobodu i istakao da je Sarajevsko-romanijski korpus izdržao velike ofanzive i vodio vjerovatno jednu od najtežih bitaka u proteklom ratu.

Ivanić je podsjetio da je ovaj hram posvećen poginulim borcima Sarajevsko-romanijske regije koji su dali veliki doprinos nastanku Republike Srpske.

"Sve te silne bitke i pobjede koje su ovdje ostvarivane i poginuli zaslužuju da ih se sjetimo, posvetimo im pažnju i izrazimo svoju zahvalnost za ono što su oni izborili, a izborili su naše pravo da na ovom prostoru budemo ravnopravni, izborili su Republiku Srpsku koja je jedina garant ravnopravnosti srpskog naroda na ovom prostoru", rekao je Ivanić u porti manastira na Ravnoj Romaniji.

Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica rekao je da manifestacija "Tebi goro Romanijo" predstavlja saborovanje srpskog naroda Sarajevsko-romanijske regije sa željom da srpski narod posluša Svetog Nikolaja Velimirovića da se oboži i umnoži i da bi se tako umnoženi složili oko temeljnih hrišćanskih i ljudskih vrijednosti.

Zahvalivši stvaraocima Republike Srpske, Bjelica je rekao da se na ovaj dan na Ravnoj Romaniji okupi od 10 do 20 hiljada građana Sarajevsko-romanijske regije i šire.

"Ovo je jedna živa knjiga ovdje na Romaniji i svake godine na današnji dan okupljamo mlade i organizujemo bogat kulturno-zabavni program", rekao je Bjelica.

Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica rekao je novinarima na Ravnoj Romaniji da je današnji dan značajan za Republiku Srpsku.

"Danas se sjećamo kako je to sve nekada krenulo, što je za neke djelovalo suludo, a za one koji su bili hrabri, koji su vjerovali i koji su se odazvali na poziv srpskog naroda nije, jer je za to zaista postojala potreba. Oni su iznijeli najveći teret na svojim leđima i zato hvala svim ljudima koi su imali odvažnosti i hrabrosti da u ona teška vremena prepoznaju svoju SDS i da zajedno sa narodom iznesu sav taj teret koji su iznijeli", rekao je Govedarica.

Svečanoj akademiji u porti manastira na Ravnoj Romaniji prisustvovali su i potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Sonja Karadžić Jovičević, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske sa Sarajevsko-romanijske regije, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Mirko Šarović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Aleksandra Pandurević, predstavnici ambasada, duhovnog, političkog, privrednog i društvenog života regije, predstavnici institucija i udruženja iz Srpske, BiH, Srbije i Crne Gore, kao i delegacije grada Istočno Sarajevo i međunarodnih organizacija.

Nakon svečane Akademije u porti manastira na Ravnoj Romaniji nastavljen je program manifestacije 21. "Gospojinskih večeri kulture" pod nazivom "Tebi goro Romanijo", koja je okupila pjesnike, guslare, veliki broj etno grupa i udruženja koja su prezentovala narodne rukotvorine i tradicionalna jela karakteristična za sarajevsko-romanijsku regiju.

Tradicionalnu manifestaciju "Gospojinske večeri kulture" organizovala je sokolačka Ustanova za kulturu "Pero Kosorić".

Pokrovitelji manifestacije su grad Istočno Sarajevo i opština Sokolac.