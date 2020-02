Bjelica: Za 72 sata sanirane posljedice nastale snježnim nevremenom

Danas su posljedice koje je ostavilo nevrijeme rješene, mehanizacija koju je angažovala opština Sokolac pročistila je 600 kilometara kategorisanih i nekategorisanih puteva. Mašine za čišćenje snijega stigle su do 95 naseljenih mjesta, koja su na velikoj nadmorskoj visini od 870 do 1.400 m.n.v. Juče u toku dana radnici Elektrodistribucije Pale, riješili su problem napajanja električnom energijom u mjesnim zajednicama u kojima je to bio problem proteklih dana.

Prema riječima načelnika opštine Sokolac, Milovana Bjelice, stanje na području Sokoca potpuno je normalizovano. Urađen je veliki posao u proteklim danima, a situacija koja je bila alarmantna danas je iza nas. – Veliki posao je iza nas. Mehanizacija koju smo angažovali očistila je 600 kilometara lokalnih puteva, stigli su do 12 mjesnih zajednica i blizu sto naseljenih mjesta koja su na velikoj nadmorskoj visini, gdje su snježni nameti na određenim djelovima bili i preko dva metra. Prioritet prilikom čišćenja morali smo dati mjestima u kojima žive ljudi koji imaju zdravstvenih problema, poput lica koja svakodnevno moraju na dijalizu. Prioritetno su pročišćeni putevi do domaćinstava koja otpremaju mlijeko, a iskazana je potreba u jednom broju sela da bude pročišćen put seoskom groblju. Sugrađanima do kojih nisu mašine stigle u prva dva dana nakon nevremena, zbog velike površine opštine Sokolac, zahvalio bi se na strpljenju i razumjevanju. Uglavnom stanje je danas normalizovano na teritoriji cjele opštine. Snabdjevanje električnom energijom, vodom i grijanjem je uredno, očišćeni su svi putevi, a institucije koje vrše zdravstvene usluge i usluge prevoz normalno funkcionišu - rekao je Bjelica za portal ,,Sokolac-srce Romanije“. Načelnik se posebno zahvalio svim ljudima i institucijama koji su doprinjeli da posljedice koje je ostavilo nevrijeme u što kraćem roku budu rješene. – Želim da se zahvalim Elektrodistribuciji Pale, njenom rukovodstvu i radnicima, posebno električarima koji su bili u ispomoći kolegama iz RJ Sokolac, koji su mnogo doprinjeli u rješavanju problema napajanja električnom energijom određenih djelova naše opštine. Zatim, zahvalnost dugujemo, ljudima koji su profesionalno odradili dio svoga posla sa mašina za čišćenje snijega, kao i radnici „Vrela Bioštice“ i „M:TEL“-a. Posebna zahvalnost medijima koji su iskazali veliko interesovanje i obavještavali javnost o stanju na području opštine tokom nevremena i stanovništvu koje je imalo strpljenja i razumjevanja, dodao je Bjelica. Snježno nevrijeme, praćeno snažnim vjetom opštinu Sokolac zadesilo je 5. februara. Za manje od 24 časa napadalo je preko 100 cm snijega, a veći dio opštine bio je paralisan.