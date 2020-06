Bjelica: Tužiću Stefana Blagića

Laži, insinuacije i spinovi, to je tekst objavljen na portalu Moja Hercegovina autora Stefana Blagića, poručuje načelnik Sokoca Milovan Bjelica. Predizborni je period, te su oni koji bi mogli da ostvare uspjeh na udaru pojedinaca zarad sitnih političkih interesa, ali za izmišljotine slijedi podnošenje tužbe, to je odgovor Bjelice Blagiću. Za tvrdnje da nema diplomu Ekonomskog fakulteta u Novom Sadu, Bjelica poručuje, prvo provjeri to što pišeš, pa onda tvrdi.

“Ne znam odakle sada to da najedanput neko izvlači iz konteksta, ako piše diplomirani ekonomista, ne znači da sam završio, niti piše da sam završio na ekonomskom fakultetu nekom ili u Beogradu ili u Novom Sadu. Tačno stoji i gdje sam magistrirao, gdje sam završio i kompletno moje obrazovanje. Još jedanput, sve ostalo može da se provjeri, svi moji dokumenti su nostrifikovani u nadležnim institucijama”, kaže Milovan Bjelica, načelnik opštine Sokolac. A tvrdi Blagić, koji je, čini se, pobrkao fakultete i univerzitete, i da Bjelica na Ekonomskom fakultetu u Subotici nije ugledao diplomu. To je tačno, i to jer tamo nije ni studirao, ali će Blagić ugledati tužbu, poručuje načelnik Sokoca. U tekstu se pitaju i “ko je provjeravao validnost fakultetskih diploma, te da li je to ikada i rađeno”, Bjelica odgovara, sve je “čisto”. “Bilo je i prije ovakvih i sličnih prijava i nekih izmišljenih stvari od pojedinaca, ali to je sve provjeravano i ovo je samo u pitanju ovaj izborni period, a sve je 100% čisto, regularno, u redovnom postupku, niti smo nešto završavali za dan, niti bilo šta”, kaže Bjelica. Nije prvi put da Blagić napada na ovakav način, tvrdi Bjelica. Zašto je to tako, poručuje načelnik Sokoca, imaće priliku da objasni i kaže svrhu takvih postupaka.