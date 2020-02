Bilećka sela zatrpana smećem

Blećka sela Mirilovići, Čepelica, Ljubišići, Bodenik i Šobadine nekada su u ovo doba godine bila

pod snijegom, ove godine zatrpana su smećem.

Olujni vjetar je sa gradske deponije tone smeća razasuo na sve strane, stiglo je i do kuća udaljenih od deponije po nekoliko kilometara. Ovo je ekološka katastrofa, kažu za ATV ogorčeni mještani.

"Plašite li se zaraze? Pa kako da ne. Ovdje se na ovu deponiju dogoni sva uginula stoka u Bileći i onda se to ne zatrpava nego to razvlače psi lutalice i divljač, lisice to iznose vani. Ma ovo je opšta katastrofa", rekao je Srećko Kapor, selo Mirilovići.

"Ovdje se svake godine od jedne krave do pet krava otruje. Svaki dan je sve više smeća i više jada. A više potrošim na krpljenje guma što se prospe staklo, nego na gorivo", istakao je Obrad Kapor, selo Mirilovići.

Deponija ovim seljanima muke stvara nekoliko decenija. Problem napravi vjetar ali i toplo vrijeme kada se neprijatan miris širi na sve strane. Veliki problem je i što se truje stoka razasutim smećem, nerijetko dođe do uginuća. Deponija nije propisno urađena kažu mještani i najavljuju njenu blokadu.

"Ovo pripada jednoj ekloškoj katastrofi, ovdje mještani ovih sela ne mogu da žive ako se nastavi ovako, ako se nešto ne preduzme povodom ovoga pitanja. Mi bi tražili ako ikako može opština koja je većinski vlasnik Komunalnog da uradi nešto, a to je da se ova deponija adekvatno ogradi po propisu i da se deponija uredno zagrće", naglasio je Mićo Dželetović, selo Čepelica.

Smeće iz cijele Bileće pa čak i Berkovića dolazi ovdje, a kamioni i bageri uništavaju seoski put koji mještani vlastitim sredstvima popravljaju. Uz gomile smeća stigle su i gomile obećanja od opštinskih vlasti, posljednja je izgovorio opštinski menadžer, ali dalje od riječi do dan danas se nije maklo.

Kako to obično u Bileći biva kada su u pitanju ovakvi problemi odgovor nadležnih izostaje. Čelnici bilećkog Komusa danas se nisu javljali na telefon niti su odgovarali na naše poruke.