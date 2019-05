Bijeljina u pripravnosti zbog kiše

Posljedice koje je na Velino selo ostavila majska katastrofa prije pet godina i danas se vide u pojedinim domaćinstvima. Mještani danas kažu da im nije svjedeno kad čuju prognozu i najave višednevnih padavina.



"I sad mislimo šta da radimo, šta bi trebalo sklanjati. Ja bi kupila, ja bi sklanjala, ja bi isla da podižem na tavane, negdje bi sklanjali", istakla je Zora Škorić, Velino Selo.

"Da straha ima i da postoji to je bez daljnjega, to je tačno. Niko ne bi poželio da se ponovi ta 2014. godina jer je stvarno strahovito bilo i nije ništa ostalo", naglasio je Miodrag Škorić, Velino Selo.

"Niti ću gdje ići, niti imam sa kim dizati ovo malo sirotinje, dizala sam onda, pa šta sam postigla, ništa", rekla je Slavica Stevanović, Velino Selo.

Maksimalna pripravnost je i u bijeljinskom selu Balatun.

"U strahu smo, pripremamo, nešto malo podižemo, što je bitnije i tako", istakla je Milka Gavrić, selo Balatun.



"Bilo poplavljeno sve, evo to ti je tu do prozora negdje bilo, sve potopljeno. To je držalo jedno 15-ak dana i kako se da se ne plašim i sad da bude, užas", naglasio je Živko Klisura, selo Balatun.

Svaka obilnija kiša u mještanima, kažu, budi strah. Mole nadležne da učine sve kako se scenario od prije pet godina ne bi ponovo.

Podsjećamo, samo u Semberiji 2014. godine poplavljeno je oko 10 hiljada domaćinstava, 500 poslovnih objekata i preduzeća, 28 hiljada hektara zasijanih površina, a šteta je tada procijenjena na oko 400 miliona maraka. Naravno, ne smijemo zaboraviti ni velike poplave 2010. godine.