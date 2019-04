Bijeljina proslavila Vaskrs uz mnogo kulturnih sadržaja

Izbor za najtvrđe i najljepše vaskršnje jaje, nastupi kulturno umjetničkih društava, praznične pjesme, priče o običajima i mnogo mladih - ovo je praznična slika koja stiže iz Bijeljine na najveći Hrišćanski praznik. Stiže poruka da se običaji moraju čuvati i njegovati, a tako i prenositi na mlađe naraštaje.

"Za njih je to danas igra, oni se zapravo igraju, učestvuju u takmičenju za najljepše jaje, za najtvrđe jaje, ali kroz sve to, oni kroz tu igru već sada upijaju taj jedan osjećaj, ljubav, znanje, iskustvo da je život ipak nešto što je najvažnije, da postojimo da živimo", kaže Vaso Popović.

Djeca su danas posebno radosna. Tucanje vaskršnjim jajima je poseban doživljaj, pričaju mališani. Mnogi su se potrudili da ih što ljepše ukrase.

“Ja sam koristila akrilne boje i našarala sam Boga sa jedne strane a sa druge strane sam pauna”, kaže Milica Popović.

“Sa bakom sam brala travkice i onda smo tako obojile. Da li očekuješ da ćes da pobjedis danas? Očekujem”, kaže Jovana Nukić.

Malo takmičarskog duha nije na odmet, kažu Bijeljinci ali je, ističu, mnogo važnije da se Vaskrs proslavlja i da se vjerujući narod okuplja. Šalju poruke mira i posebno hvale to što je veliki broj mladih danas na proslavi najvećeg praznika. Običaje, kažu, ne smijemo da zaboravimo.

“Običaji vezani za Vaskrs odakle ja potičem su da domaćica prije izlaska sunca ustane, da oboji jaja i to crvenom bojom. Jedno jaje iz te prve ture ostavi se u kući do sledećeg Vaskrsa kao čuvarkuća. Običaj je da se na veliki petak samo boje jaja, da li je to samo crvena ili neke druge, zavisi sve od ukusa. Ali, po tradiciji, crvena boja je najljepša boja kad se oboji u lukovini”, kaže Stojanka Nikolić.

Crvena boja simboliše Isusovu krv prolivenu na Golgoti. Jaje je simbol rađanja života.