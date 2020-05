Bijeljina: Organska proizvodnja voća i povrća

Vesida Beganović u preduzeću "Agroplan" radi već 7 mjeseci i zadovoljna je uslovima rada, ali i što je dobila šansu za zaposlenje jer je svjesna teške situacije u kojoj se romska populacija nalazi.

Preduzeće je osnovalo Udruženje građana "Otaharin", a sa ciljem zapošljavanja romske populacije. U tri plastenika proizvode organsko voće i povrće, a prvi u Semberiji su dobili certifikat za svoje proizvode od ovlaštene agencije iz Sarajeva. Imaju svoj štand na Zelenoj pijaci, a od nedavno proizvode i organske jagode.



"Mogu reći da sam jako zadovoljna s poslom. Posao kao posao zaista nije težak, od njega se može živjeti, a između ostalog svako ko voli ovaj posao, reći će da zaista posao nije težak jer nam dosta toga pridonosi. S obzirom da živimo u ovako teškom svijetu gdje ljudi nemaju posla, mi smo sretni, zato što ipak taj posao imamo. Šta je tvoja radna obaveza kada dođeš na posao? Radna obaveza je da dođemo, najprije dobijemo od naših nadređenih raspored i onda da li u pitanju paprika, sadnja, čišćenje jagode koju imamo na tržištu, sve zavisi. Koliko ti znači to što možes da zaradiš svoj novac? Pa puno znači kada možes biti odgovoran čovjek, da ti sam sebi zaradiš hljeb. Puno znači", rekla je Vesida Beganović, romkinja zaposlena u preduzeću "Agroplan".

Vesida i neke od njenih kolega uz posao bi mogli da riješe i pitanje smještaja. Cilj programa jeste da romi i romkinje ostvare svoja prava, a kroz zaposlenje mogli bi da dobiju i krov nad glavom.

"Program obuhvata ne samo zapošljavanje u plasteniku, nego jedan dio naših korisnika će dobiti socijalni stan koji se nalazi ovdje u blizini, tako da pokušavamo one koji dobiju stan da zaposlimo ovdje u plasteniku. To je neki sveobuhvatni pristup svemu. Da dobiju stan, da dobiješ posao, da mogu djeca da idu u školu i to je nešto naš generalno cilj, da se romi i romkinje ostvare, ostvare svoja prava, a jedno od osnovnih prava jeste pravo na zapošljavanje", istakla je Dragan Joković, direktor Udruženja građana za promociju i obrazovanje Roma "Otaharin".

Plastenici se nalaze na površini od 1.500 kvadratnih metara, a na otvorenom se zasije oko dva dunuma. U četiri plastenika radi šest osoba. Trenutno su završili sadnju paprike roge i paradajza u zatvorenom prostoru, a u narednom periodu privode kraju sadnju paprike babure na otvorenom polju, kaže agronom. Trenutno je rad fokusiran najviše na jagode koje uzgajaju na specifičan način. Riječ je o vertikalnom uzgoju jagoda koje se sade u saksijama koje su od stiropora, kako bi mogle da zadržavaju i propuštaju vazduh i vodu. Kao i sve, i jagode iz njihovih plastenika su organske.

"Kada je u pitanju organska proizvodnja, ona je izuzetno složena. Razlikuje se u odnosu na konvecionalno-poljoprivrednu proizvodnju s obzirom da u organskoj proizvodnji nije dozvoljena upotreba mineralnih djubriva i pesticida, tako da smo dosta ograničeni ukoliko se javi neko oboljenje ili neka štetočina napadne naše kulture, mi smo zaista prinuđeni da koristimo organske preparate koji su jedino dozvoljeni u organskoj proizvodnji. Oni su izuzetno skupi i moramo racionalno da ih koristimo. I primjenjujemo ih jedino ukoliko na neki drugi način ne možemo da zaštitimo naše kulture", naglasila je Dragana Nešković, diplomirani inženjer poljoprivrede.

U Bijeljini živi oko 1.000 Roma, a prema podacima Udruženja građana za pomociju obrazovanja Roma "Otaharin", zaposleno je svega 0,5 odsto pripadnika ove nacionalne manjine. Kupovinom njihovih proizvoda, građani pomažu da se nastavi program zapošljavanja marginalizovanih grupa, koji je jedinstven na ovim prostorima.