Bijeljina: Mini-biznis pokrenuo na triciklu

Tricikl, šešir i truba. Ovako dvadeset-trogodišnji Bijeljinac Dragan Petrić privlači sugrađane da probaju domaći sok od zove. Njegova baka napravi sok i šapice a Dragan ih na šetalištu pored kanala Dašnica prodaje svaki dan od 19 do 22 časa. Miris ovih domaćih proizvoda, kaže, mami prolaznike da ih probaju. On njima izmamljuje osmijehe.

"Da, da, evo možete i da čujete. Pozdravljam, smiju mi se, zagledaju me. Tricikl nije još završen, ovdje će ići jedna tenda koja će da me štiti od sunca i biće solarni panel na njoj. Imaću drvenu kutiju iza cica i to će izgledati mnogo ljepše. Tu ću isto stavljati neku ambalažu, biće još praktičnije i ljepše. Promijeniću možda i boju, staviću neke folije, izgledaću baš retro", rekao je Dragan Petrić, prodavac na triciklu.

Retro je i mašina za cijeđenje soka od narandže kojim se semberci takođe mogu osvježiti kada u gradu naiđu na Draganov tricikl. Kada na njemu osposobi i struju, plan je da pravi i kafu po ugledu na Starbaks koji mu je, kaže i bio inspiracija. Odatle i naziv za njegov štand na točkovima.

"Tricikl se zove "Starbajks". Ideja je ta što sam ja oduvijek htio da imam Starbaks franšizu i da je imamo u Bijeljini. Onda sam shvatio da to ne mogu jer je preskupo i onda sam razmišljao jedan dan dok sam se vozao autom, zašto se ne bih zvao star, imam bicikl, star-bajks. Imam logo koji je simpatičan, to je kralj koji će da muva Američku starbaks princezu", dodaje Petrić.

Posao prodaje domaćih proizvoda na triciklu Dragan planira da proširi po gradovima širom Republike Srpske. Do tada, uveseljava prolaznike u Bijeljini. I nije on jedini. Uređenje kanala Dašnica doprinijelo je pokretanju malih biznisa. Na svakom koraku mogu se vidjeti fenomenalne ideje mladih ljudi.