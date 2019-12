BiH večeras "preuzima" svoje nebo?

BiH nakon skoro trideset godina postaje vlasnik svog neba. Večeras, iza ponoći otvara se novo poglavlje u istoriji vazduhoplovstva BiH, najavljuju iz BHANSE.



BH nebo, iznad 10 hiljada metara do sada su kontrolisale Srbija, Crna Gora i Hrvatska, i tako inkasirale milione maraka. Miliona se nije lako odreći, pa se i dalje vodi bitka oko dijela koji je do sada kontrolisala Hrvatska. U BHANSI, o tome ne želi, dok u Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske, poručuju da će i taj problem uskoro biti riješen.

"Hrvatska strana iz svojih interesa pokušava nešto malo tu da ospori. Ali ne mislim da je to nešto značajno jer i oni imaju prelete prema Splitu i Dubrovniku preko BiH. Još uvijek je to usklađnivanje preklapanje na ivicama gdje ima preklapanja, ja mislim da će se to vrlo brzo riješiti", rekao je Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske.

Do sada su izgubljeni milioni i milioni maraka, a od sutra će se novac slijevati u kasu BiH. Uz milione dolaze i nove odgovornosti.

"Mi smo na godišnjem nivou tim zemljama plaćali negdje cirka oko 30 miliona maraka. I sad ta sva sredstva ostajaće u BiH. To je jedan značajan finansijski benefit", istakao je Saša Dalipagić, zamjenik ministra komunikacija i transporta u Savjetu ministara BiH u tehničkom mandatu.

"To znači za nas jako mnogo u jendoj posebnoj odgovornosti preleta ogromnog broja, ja bih rekao hiljadu letova dnevno naši će ljudi sada morati kroz kontrolu leta pratiti iznad BiH. To je velika odgovornost, ali i znak naše osposobljenosti da dijelimo to sa našim partnerima u Evropskoj uniji", naglasio je Dragan Čović, predsjedavajući Doma naroda PS BiH.

Već tri godine traju obuke za kontrolore letova, a do sada ih je obučeno oko 70. Letovi iznad 10 hiljada metara kontrolisaće se iz Sarajeva, a oni ispod te visine, nadziraće se iz Banjaluke.