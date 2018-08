BiH se ne može izboriti sa migrantskom krizom

Dragomir Jovičić, profesor Fakulteta bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjaluci, istakao je da migrantska kriza postoji u cijeloj Evropi i da neće zaobići Bosnu i Hercegovinu.

Kaže da je bilo potpuno jasno da će kada se zatvore neki putevi migranata, priije svega preko Mađarske, njihova ruta se usmjeriti preko Bosne i Hercegovine.

"To nam se sada upravo dešava. Imamo i one koji govore da migrantska kriza nije veliki problem, da nije veliki broj migranata. Mi nemamo podatak koliko zvanično ima migranata i koliko ih je registrovano. Direktor službe za strance je dao izjavu da ih je već 9000 registrovano od početka godine, a imate i izjavu profesora Fakulteta kriminalističkih nauka iz Sarajeva da ih je od 30 do 50 hiljada u BiH", rekao je Jovičić u emisiji "5 do 7" Alternativne televizije.

Kaže da je Bosna i Hercegovina neorganizovana država i da se na bilo kom društvenom problemu se vidi da nije ustanju da ispunjava svoje funkcije.

Dodaje da BiH ima takav bezbjednosni sistem koji ne može da funkcioniše ni da u njoj živi samo jedan narod.

"Potpuno je jasno ko je nadležan za ovaj problem.Jedan od problema je što zapadnoevropske zemlje žele da stvore prihvatne centra za migrante van Evropske unije", izjavio je Jovičić.

Gojko Kličković, zamjenik predsjednika Prve SDS, smatra da je osnovna činjenica da je to dubok politički i bezbjednosni problem.

"Forsira se odlazak migranata u bihaćki džep i to baš na prostor gdje se srpsko stanovništvo počelo vraćati. To je čisto srpski prostor. Sada žele tu naseliti migrante. Ja se bojim da će tu problemi biti daleko teži i daleko dublji", izjavio je Kličković.

Smatra da moramo da kažemo jasno da je taj prostor predviđen za nadoknadu teritorije Republike Srpske kada se utvrdi 49 odsto teritorije Bosne i Hercegovine.

"Taj prostor je u Dejtonu predviđen za nadoknadu teritorije Republike Srpske. Prostor između Une i Sane u zono Podgrmeč sa obje strane", objašnjava Kličković.

Dodaje da mi nismo u situaciji da možemo riješiti probleme migranata te da bi sada međunarodna zajednica trebala da pokaže svoju humanost i da im obezbjedi humane uslove, a ne da ih smještaju na livade i štale.