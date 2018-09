  Biciklisti iz Trebinja krenuli u Solun

Članovi biciklističke sekcije Planinarskog društva "Vučji zub" iz Trebinja jutros su krenuli u Solun, na put dug 750 kilometara, gdje će 29. septembra prisustvovati centralnom događaju povodom 100 godina od proboja Solunskog fronta.

Na put, sa dva člana pratnje, krenulo je 10 biciklista od kojih najmlađi ima svega 14, a najstariji 45 godina.

Predsjednik biciklističke sekcije Planinarskog društva "Vučji zub" Mićo Milošević istakao je da će tokom putovanja proći kroz Skadar, Tiranu, Ohrid, Bitolj, kao i da će se, ukoliko im to vremenski uslovi dozvole, popeti na vrh Vorasa - Kajmakčalan, gdje će obići spomen-kapelu posvećenu Svetom Iliji.

"Mi smo na građanski i sportski predstavnici Republike Srpske na ovom putovanju, jer su nas podržali Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport i kabinet predsjednika Republike, a na obilježavanju ove godišnjice biće prisutni visoki zvaničnici Republike Srpske i Srbije", rekao je Milošević.

On je podsjetio da su članovi sekcije učestvovali i u obilježavanju 100 godina od smještanja srpske vojske na ostrvo Krf, kao i da su do sada u više navrata organizovali poklonička putovanja do Jasenovca, Svete Gore, Soluna...

Za ovaj daleki put spreman je i sedamnaestogodišnji Petar Spaić, za koga je ovo prvi put da u kontinuitetu vozi više od 750 kilometara.

"Ovo putovanje mi mnogo znači, jer na ovaj način želim da iskažem svoju zahvalnost precima koji su nama, njihovim pokoljenjima, donijeli slobodu koju smo čekali više vijekova", rekao je Spaić.

Trebinjci će na ovom šestodnevnom putovanju proći kroz Republiku Srpsku, Crnu Goru, Albaniju, Makedoniju i Grčku.