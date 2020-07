Bejbi bum u Republici Srpskoj: Rođene 32 bebe

"Bejbi bum" u Republici Srpskoj izmamio je jutros mnogima osmijeh na lice. 32 – to je najpozitivniji i najradosniji broj u posljednje vrijeme. Toliko beba je rođeno danas. Bogatiji smo za 17 djevojčica i 15 dječaka.

U banjalučkom porodilištu bilo je 16 poroda, a čuo se plač 17-oro novorođenčadi. A da dođu na svijet pomogla im je iskusna babica Gordana Bednaš. Iza nje je 40 godina radnog staža, a priča, nikada nije bilo izazovnije raditi nego u doba korone.

"Ovo je inače specifično vrijeme, znači vrijeme na koje mi nismo navikli, ali moramo se navikavati, jer je pitanje koliko će ovo trajati i šta nas sve čeka. Mi, hvala Bogu, na Ginekologiji nismo za sada imali, nije ušao nijedan pacijent koji je obolio od korone, tako da zasad se, hvala Bogu, drži pod kontrolom", rekla je Gordana Bednaš, akušerska sestra u Klinici za ginekologiju i akušerstvo UKC Republike Srpske.

U moru negativnih vijesti, lijepo je kada ispliva jedna ovakva. Ova je obradovala i Dobojlije. Od jutros je rođeno sedam beba. Ove godine tamo broje više novorođenčadi nego u istom periodu lani. Načelnik Službe za ginekologiju i akušerstvo kaže da se velika razlika u radu sada i onom prije korone ne osjeti.

"Razlika je u tome što smo možda malo pažljiviji po pitanju korone. Mi se u porodilištu uvijek bojimo intrahospitalne infekcije, nije nas strah samo korone, ima tu mnogo neugodnosti s kojima se susreće svako porodilište, pa i naše dobojsko, tako da smo mi to radili savesno i odgovorno, obraćali više pažnju na propratne elemente", istakla je Gordana Sredanović, načelnik Službe za ginekologiju i akušerstvo JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" Doboj.

Još jedna lijepa vijest je i to što je Rogatica od početka godine do danas bogatija za 60 beba. To je i te kako značajan i ohrabrujući podatak, s obzirom na to da je tokom cijele prošle godine rođeno 66 beba. Darovala je Rogatica lani svako novorođenče sa po 500 KM. A u prošloj godini tamo je isplaćeno i 12.000 KM mladim bračnim parovima za podršku u liječenju steriliteta.

"Šta god radio, deca ti se rađala", dobro je poznat stih Zdravice Ljubivoja Ršumovića narodu srpskom, a nama ništa drugo ne preostaje nego da u ovim teškim vremenima poželimo da ova brojka u Republici Srpskoj iz dana u dan bude sve veća.