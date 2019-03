Banjaluka: Policija nije dozvolila migrantima da izađu iz voza

Migrantima, koji su putovali iz Sarajeva, nije dozvoljeno da izađu iz voza, zbog čega su morali nastaviti put prema Bihaću. U voz za Bihać, ušla je i grupa od 15 migranata.

Očekuje se, prema tvrdnjama novinara Tima Јudaha objavljenih na Tviteru, da će migranti biti odvezeni u Bosansku Otoku, na području entiteta Federacija BiH, budući da je kamp u Bihaću pun.

U BiH je krajem februara zabilježen značajan porast ilegalnih migranata, kao što se i očekivalo poboljšanjem vremenskih uslova.

Tonight’s train fm Sarajevo arriving in Banja Luka. A couple of migrants / refugees tried to get off but were not allowed to and the RS police also put another group of about 15 on the train for Bihac. Migrants expected to be taken off at Bosanska Otoka in FBiH as Bihac camp full pic.twitter.com/3LteaBTvg2

— Tim Judah (@timjudah1) March 1, 2019