Banjaluka: Građani zbog nadošlog Vrbasa nisu ozbiljnije ugroženi

Banjalučani nisu ozbiljnije ugroženi od nadošlog Vrbasa, jer je vodostaj, tokom noći, opao za više od 60 centimetara, uvjeravaju u Odsjeku za poslove civilne zaštite. Dežurali su na terenu i tvrde da, osim u Karanovcu gdje je voda ušla u dvorišta dvadesetak kuća, nema većih problema.

Riječi ohrabrenja ne znače mnogo Tešanovićima koji su, baš u naselju Karanovac, proveli besanu noć. Voda im je došla skoro do kućnog praga i poplavila garažu. Nije, priča Momir, prvi put da se bore sa Vrbasom. Osim finansijski, kaže, to je njegovu porodicu do sada mnogo puta koštalo.

"Košta zdravlja, košta živaca, ja sam srčani bolesnik, imam šest stentova. Čovjek sam u penziji. Pa treba cijelu noć izbacivati ta drva, izbacivati tu vodu, spašavati šta se spasiti može. Cijelu sam noć izbacivao drva iz garaže, iz podruma, sklanjao sam ovo što se može skloniti. Jer to je za očekivati. Čim padne kiša, snijeg, to nas očekuje", kaže Momir Tešanović iz Karanovca.

Dok Tešanovići kažu da prodiranje vode tokom noći nije slučajnost i da je u pitanju ljudski faktor, u banjalučkoj Civilnoj zaštiti uvjeravaju da je sve pod kontrolom. Oko podneva, u Delibašinom selu vodostaj Vrbasa izmjeren je na 360 centimetara, što znači da je za 12 sati drastično opao. Za svaki slučaj, ekipe su u pripravnosti.

Gradska uprava Banjaluka. Naše jedinice i vatrogasci su bili spremni, sinoć smo bili na terenu, spremni smo bili da pomognemo stanovništvu ukoliko je to, ali, hvala Bogu, nije bilo potrebe za tim", kaže Mladen Ćućun, šef Odsjeka za poslove civilne zaštite i Profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice

Službe grada Banjaluka prate stanje vodotokova sa hidroelektranom Bočac, poručuje gradonačelnik, Igor Radojičić. Voda jeste ušla u one objekte koji su u visini Vrbasa, ali to, je, kaže, bilo očekivano.

"Od sinoć do jutros je protok manji, tako da možemo očekivati dalju stagnaciju, jer je opadanje vodostaja Vrbasa. Vjerujem da smo promakli bez nekih ozbiljnih problema ovu situaciju sa porastom vodostaja, prije svega Vrbasa, a onda i ostalih manjih pritoka", kaže gradonačelnik Banjaluke, Igor Radojičić.

Iz Gradske uprave poručuju da će civilna zaštita nastaviti da komunicira sa hidroelektranom Bočac, od koje dosta toga zavisi, zbog priliva i ispuštanja vode, i da će pratiti vodostaje. Vjeruju da na području Banjaluke ne bi trebalo da bude većih problema.