Banjaluka: Atko Huseinbašić razriješen dužnosti u Osnovnom sudu

Sudija prekršajnog odjeljenja, Atko Huseinbašić razriješen je dužnosti u Osnovnom sudu u Banjaluci, potvrđeno je ATV-u u Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine.

Disciplinski postupak protiv Huseinbašića pokrenut je zbog neostvarenih rezultata već nakon pola godine rada u Osnovnom sudu u Banjaluci, u kojem je od 1.000 zadatih predmeta ispunio svega 14.

Kako saznajemo, Atku Huseinbašiću je dostavljena odluka Kancelarije disciplinskog tužioca, mada on u telefonskom razgovoru to nije ni potvrdio ni demantovao, kao ni to da će se žaliti na odluku.

"Visoko sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine želi da Vas informiše da je u predmetu protiv sudije Atka Huseinbašića od strane Prvostepene disciplinske komisije donesena odluka kojom je izrečena mjera razrješenja od dužnosti. Naglasili bi da ovo nije pravosnažna odluka i da na nju postoji mogućnost žalbe Drugostepenoj disciplinskoj komisiji Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine", navode iz VSTS BiH.

Atko Huseinbašić već je ranije disciplinskom mjerom premješten iz Osnovnog suda u Banjaluci i to uz novčanu kaznu. Kako je ATV-u potvrđeno u Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, kao i u Osnovnom sudu, na rad Atka Huseinbašića bilo je pritužbi po više osnova.

Atko Huseinbašić propustio je i drugu priliku za rad u Osnovnom sudu u Banjaluci, jer je već jednom premješten u Osnovni sud u Tesliću, odakle je po trajnoj kazni ponovo vraćen u Osnovni sud u Banjaluci. Tu je zaradio još jednu disciplinsku tužbu. Kako je ATV-u ranije potvrđeno u ovoj instituciji, u pitanju je bilo neopravdano kršenje dužnosti.

Predsjednik Zbora advokata Banjaluka Darko Kremenović kaže da je nedopustivo da u pravosuđu budu zaposleni pravnici koji nisu sposobni da ispune ni minimum norme. U svakom slučaju, treba imati u vidu i da odluka nije prošla sve sudske instance.

"Ja sam čuo za tu odluku kao i vi, istu nisam imao priliku da pročitam. Međutim, na tu odluku se svakako ima pravo žalbe, to pravo će vjerovatno dotični i iskoristiti, a nakon toga ima pravo i tužbe sudu. Ono što je bitno jeste da ste vi vašim interesovanjem za rad u pravosuđu znatno doprinijeli vašim objektivnim izvještavanjem radu disciplinskih organa VSTS-a", kaže Kremenović.

Osnovni sud u Banjaluci još nije zaprimio zvaničnu odluku Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH. Objedinjeni disciplinski postupak u Savjetu protiv Huseinbašića vode od marta ove godine. Huseinbašić je 2014. godine iz Osnovnog suda u Banjaluci premješten u Teslić, zbog odugovlačenja da napiše presude u 11 predmeta. U Osnovni sud u Banjaluci prošle godine je premješten po trajnoj disciplinskoj mjeri.