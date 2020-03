"Banja Vrućica" pomaže penzionerima

Stariji od 65 godina, bolesni i trudnice, od sutra imaju besplatnu dostavu namirnica i lijekova od "Banje Vrućice".

Naši hoteli su prazni, imamo resurse i ljude, i prije svega želju da pomognemo Teslićanima. Zbog toga smo se, kao servis za nabavku, uključili u akciju dostave namirnica i lijekova za sve one koji su najugroženiji, kažu u "Banji Vrućici".

"Svima onima kojima nema niko da ode u nabavku za hranu ili lijekove sve ono što je neophodno za život. Tako da će od sutra svima njima biti broj telefona 053/421-200 24 časa dnevno na raspolaganju i broj 053/410-030 od 8 do 15 časova. Na jedan od ta dva broja telefona mogu da nazovu, da kaže gdje se nalaze, šta im je potrebno. Neko od naših zaposlenih će doći do njih i na kraju im sve to isporučiti", rekao je Aleksandar Radošević, ZTC "Banja Vrućica", Teslić.

I, to nije sve. U saradnji sa radnicima pošte, "Banja Vrućica", dostaviće zaštitne maske penzionerima na kućna vrata.

"Kad im neko dostavlja hranu da imaju zaštitnu masku, da se mogu zaštiti. Te maske će biti višekratne, biće mogućnost da se one otkuhaju, operu. S obzirom da se ne kreću neće imati tako čestu potrebu za upotrebom maske, imaće prostora da se one uveče otkuhaju da ujutro opet bude spremna", istakao je Dragan Bogdanić, generalni direktor ZTC "Banja Vrućica", Teslić.

Kao društveno odgovorna kompanija, "Banja Vrućica" još ranije poklonila je neophodnu zaštitnu opremu lokalnom domu zdravlja i svim teslićkim vrtićima. Iz hotelske kuhinje, dostavljaju hranu socijalno ugroženim teslićkim porodicama. Na raspolaganje su stavili i hotel "Posavinu" kako bi bio u funkciji karantina.