"Banja Vrućica" obara rekorde po broju gostiju

“Banja Vrućica” je banja za primjer. Najuspješniji zdravstveno – turistički centar u Srpskoj po broju noćenja i posjeta. Poručila je to resorni ministar Dragica Kovač. Obišla je banjski kompleks i uvjerila se da, u srcu prirode, sve funkcioniše na najvišem nivou.

"Stav ministarstva trgovine i turizma jeste da zdravstveni, banjski i velnes turizam imaju veliki potencijal. Da mi imamo stručne i dobre zdravstvene usluge, a po jako konkurentnim cijenama. I ubuduće ćemo raditi na tome da nađemo najefikasniji način da se promovišemo na svjetskom tržištu", kaže Kovač.

Više od 230.000 noćenja “Banja Vrućica” je ostvarila u prošloj godini. Omiljena je destinacija za turiste iz zemalja bivše Jugoslavije. Polako, ali sigurno otvaraju svoja vrata i turistima iz Evrope.

"Mislim da nastup svih koji se bave turizmom mora biti jedintven, dobro osmišljen, dobro predstavljen, sa jasnom vizijom šta mi to želimo, koje su to ciljne grupe, ako je to zdravstveni turizam ili neki drugi oblik turizma. Mislimo da sa imamo značajan potencijal, ima mnogo mogućnosti", kaže Dragan Bogdanić, direktor ZTC "Banja Vrućica", Teslić.

“Banja Vrućica” ove godine uložiće oko 10 miliona maraka u izgradnju dva objekta. Riječ je o investiciji u zdravstveni objekat i restoran na čiju izgradnju čekaju već četiri godine. Sve to, tvrde, zbog loše saradnje sa opštinskom upravom i nemogućnošću dobijanja građevinskih dozvola.