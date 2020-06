Banja Vrućica: Brojne ponude i pogodnosti za korisnike vaučera

Zdravstveno-turistički centar "Banja Vrućica" danas je počeo realizaciju programa turističkih vaučera Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, kao i akcijskih ljetnih aranžmana kako bi olakšao primjenu turističkih vaučera uz dodatne pogodnosti.

Izvršni direktor za operacije i marketing u ovom centru Aleksandar Radošević rekao je da je za realizaciju programa turističkih vaučera u "Banji Vrućica" otvoren telefonski broj 053/ 421-400 na koji se mogu dobiti sve informacije, a otvoren je i poseban meni "turistički vaučer" na zvaničnoj internet stranici sa dodatnim pojašnjenjem procedura i pratećom ponudom.

- Na projekat turističkih vaučera prevashodno gledamo kao na strateški projekat koji će nam pomoći i dugoročno - izjavio je Radošević na konferenciji za novinare.

On je ukazao na paradoks da veliki broj građana iz Republike Srpske i BiH na velnes aranžmane odlaze u Sloveniju, dok iz ove zemlje dolaze u "Banju Vrućicu", te izrazio nadu da će program turističkih vaučera motivisati domaće goste da ih posjete i uvjere se u kvalitet ponude koji je u rangu vrhunskih.

Prema njegovim riječima, slogan sa kojim nastupaju ove sezone je "Banja Vrućica, Vaš izbor ovog ljeta", a za korisnike turističkih vaučera kreirane su i dodatni aranžmani i ponude.

- Svi korisnici vaučera moći će da koriste naše standardne ponude, noćenje sa doručkom klasično ili velnes i zdravstvene aranžmane. Pored toga, pripremili smo i nekoliko posebnih velnes aranžmana koji su prilagođeni vaučeru od tri, četiri i pet dana - izjavio je Radošević.

On pojašnjava da za individualnu posjetu minimalan broj dana za korištenje vaučera iznosi tri.

- Stoga smo napravili velnes aranžman žljetno opuštanjež koji, osim tri noćenja sa doručkom, uključuje i večer sa neograničenim korištenjem otvorenog i zatvorenog bazena - naveo je Radošević.

On kaže da je do 15. novembra, do kada traje program turistički vaučer, pripremljen paket aranžman "porodični odmor" koji uključuje četiri noćenja sa doručkom i večerom, po jedno korištenje "kardijal" i "orijental saune", dva puta vožnju biciklom, uz neograničeno korištenje otvorenog i zatvorenog bazena.

Radošević kao dodatnu pogodnost za djecu navodi da mališani uzrasta do sedam godina mogu besplatno boraviti, dok se u prethodnom periodu tu mogućnost imala djeca do četiri godine.

- Za djecu stariju od sedam godina, četvorodnevni program u hotelu žKardijalž košta 180 KM - rekao je Radošević.

Direktor "Banje Vrućica" Dragan Bogdanić ukazao je na značaj programa turističkih vaučera za turističku privredu koja je pogođena i trpi ogromnu štetu zbog epidemije virusa korona.

On je zahvalio predsjedniku Republike Srpske Željki Cvijanović i predsjedniku Vlade Radovanu Viškoviću koji su ovu ideju zajednički razradili i sproveli u djelo.

Bogdanić je naveo da "Banja Vrućica", kao društveno odgovorna, nije otpustila nijednog radnika i da u narednom periodu očekuje da, u okviru mjera Vlade Srpske za pomoć privredi, ovoj ustanovi budu isplaćeni porezi i doprinosi za mart i april.