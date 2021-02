Banja "Mlječanica" ustanova od stareškog značaja, slijede ulaganja

Ministri iz Vlade Republike Srpske, koji su danas posjetili Specijalnu bolnicu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Mlječanica" poručili su da je ova zdravstvena ustanova od strateškog značaja za Republiku Srpsku i da je u naredne tri do četiri godine očekuju velika ulaganja, kako bi imala i komercijalni značaj.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić rekao je da Specijalna bolnica "Mlječanica" ima velike kapacitete u smislu razvoja zdravstvenog turizma i da će ulaganja biti nastavljena uz podršku cijele Vlade Republike Srpske.

"Očekujem da Bolnica "Mlječanica" za dvije do tri godine bude nešto što će da bude nama na ponos, uz unapređenje zdravstvenog dijela usluga", rekao je Šeranić.

On je naglasio da zdravstvene ustanove koje imaju mogućnost razvoja zdravstvenog turizma to treba da iskoriste.

"Naše banje su vrlo pristupačne ne samo za građane Republike Srpske, već i za građane drugih država i upravo sam ovđe imao priliku da vidim da su u najboljem svjetlu realizovani projekti značajni za razvoj zdravstvenog turizma", izjavio je Šeranić.

Ministar finansija Zora Vidović najavila je da tu zdravstvenu ustanovu u naredne tri do četiri godine očekuju značajna ulaganja i najavila da se tu planira izgradnja novog hotelskog kompleksa, sa savremenom opremom.

"To će imati i svoj komercijalni značaj i sigurno će taj objekat donositi profit u narednom periodu", ocijenila je Vidovićeva.

Prema njenim riječima, Vlada ulaže sredstva tamo gdje se dobro radi, gdje ima efekta to što se radi i gdje će u budućnosti imati pozitivne efekte za Republiku Srpsku.

Ona je napomenula da je posljednja tranša sredstva Vlade Republike Srpske od 300.000 KM adekvatno utrošena.

Ministar uprave i lokalne samouprave Senka Jujić izjavila je da je Bolnica "Mlječanica" od strateškog značaja za Republiku Srpsku, a od izuzetnog značaja za opštinu Kozarska Dubica i cijelu regiju.

"Ulaganjem u ovu bolnicu i ovaj projekat samo možemo očekivati bolje sutra za sve nas u čitavoj Republici Srpskoj", rekla je Jujićeva.

Ministar trgovine i turizma Suzana Gašić nazvala je banju "Mlječanicu" draguljem ovog područja koji Vlada Srpske želi da razvija sa aspekta zdravstvenog i banjskog turizma.

"Uvidjeli smo da su to ogromni kapaciteti Republike Srpske, koji će biti unaprijeđeni u smislu pružanja medicinskih usluga, uz komercijalni dio zdravstvenog turizma", rekla je Gašićeva.

Banja "Mlječanica" uz investicije od 32 miliona KM biće respektabilan centar

Direktor Specijalne bolnice za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Mlječanica" Darko Banjac izjavio je da će uz investicije u ukupnom iznosu 32 miliona KM u narednih nekoliko godina ova zdravstvena ustanova biti respektabilan zdravstveni i dijagnostički centar, te regionalni centar zdravstvenog turizma.

Banjac je potvrdio novinarima da je juče raspisan tender za izgradnju klinike poluintenzivne njege za polupokretne i nepokretne pacijente, sa 50 najsavremenijih kreveta, te da je riječ o objektu od 1.100 kvadrata.

On je dodao da razvoj "Mlječanice" u turističkom segmentu podrazumijeva izgradnju novog kompleksa, koji će posjedovati hotel sa 150 mjesta, sa velnes centrom i bazenima, novim bungalovima, sportskom dvoranom, Fudbalskim stadionom i sportskim terenima.

"Kompleks `Mlječanica` će biti na ponos ne samo Kozarske Dubice i njenih stanovnika, nego na ponos regije i čitave Republike Srpske", rekao je Banjac.

On je dodao da je ubijeđen u odlučnost Vlade Republike Srpske da to bude urađeno u naredne dvije do četiri godine, kada će "Mlječanica" biti veliko gradilište.

"Nakon četiri godine, ona će biti ponos Republike Srpske i moći će parirati svim velikim ustanovama takvog tipa u region", rekao je Banjac i dodao da je cilj zapošljavanje još 80 radnika, a da je primarni cilj te vizije da kompleks bude ekonomski samoodrživ.

Vizija "Mlječanice", podsjetio je, već je ranije predstavljena Vladi Srpske i srpskom članu i predsedavajućem Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku.

"Prvi aspekt naše vizije razvoja je zdravstveni segmet i mi smo već rekonstruisali sve ljekarske ordinacije, sale i učinili objekat energetski efikasnim", napomenuo je Banjac.

Banjac je zahvalio ministrima u Vladi Srpske, koji su danas posjetili Specijalnu bolnicu "Mlječanica", pred kojom je, kako je rekao, najveće ulaganje koje je u opštini Kozarska Dubica zabilježeno u posljednjih 35 godine.