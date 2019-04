Naslovi u medijima brutalno su me iznervirali. To ide na moje ime, na moju reputaciju, na moj obraz... Bez obzira na to kakvu ja prošlost imao ili ne. Sad imam neki normalan život, izjavio je Sado Seferović, koji se predstavlja kao Sado Đugum.

Zategnuta situacija Riječ je o jednom od vođa bajkerske grupe "United Tribuns“, koju je njemačka policija proglasila mafijaškom organizacijom i trećom po opasnosti u Evropi. S Đugumom smo razgovarali dok se, kako je tvrdio, vozio na relaciji Mostar – Tomislavgrad. Porodičan život Prema informacijama koje su objavili mediji, Đugum je priveden na području Zapadnohercegovačkog kantona, navodno zbog ugrožavanja sigurnosti, nakon što je duže od pola godine bio pod policijskom prismotrom. "Već nekoliko mjeseci moje ime se nije dovodilo ni u kakav kontekst, a sada mi je bespotrebno zategnuta situacija. Od jutros (jučer, op. a.) zvali su me prijatelji, 30 poziva sam imao... Pitaju me da li sam uhapšen. Kako ću biti uhapšen, ležim u kući, spavam... Javno demantujem da sam uhapšen i poručujem da nisam opasnost za državnu sigurnost. Moja familija čita neistine na portalima na internetu - zaključio je Đugum. Inače, kako nam je rekao, on je vlasnik jednog lokala u Sarajevu, firme za izdavanje automobila i nekretnina, te vodi porodičan život. Bajkeri „United Tribunsa“ u žižu interesovanja stigli su ponovo prije nekoliko dana nakon što su braća Armin i Nermin Ćulum, koji su među osnivačima grupe, privedeni zbog sumnje u umiješanost u ubistvo biznismena Slaviše Krunića u Banjaluci. Nakon saslušanja u policiji, Ćulumi su pušteni na slobodu.