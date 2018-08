Avio karte na tri destinacije do ponoći koštaju 10 evra

Telefoni na banjalučkom aerodromu ne prestaju da zvone, otkako je Rajan er pokrenuo akciju prodaje karata po promotivnim cijenama. Iz Banjaluke do Stokholma, Brisela i Memingena za 10 evra.

Karte po ovoj cijeni možete kupiti još do ponoći. Letovi su od početka novembra, do 15-og decembra ove godine.

"Na našoj web stranici postoji informacija o letovima, ali sva kupovima se radi preko web stranice Rajan er web. Ne možete preko naše stranice kupiti kartu, ali se možete informisati, dobiti sve informacije o njihovoj stranici i destinacijama, ali kupovinu karata morate obaviti preko web stranice Rajan er", Duško Kovačević, direktor "Aerodromi Republike Srpske".

Građani su uglavnom pozitivno iznenađeni, ali mnogi i dalje ne znaju gdje i kako da rezervišu i kupe kartu.

"Nisam čuo. Uglavnom do 12 sati večeras možeš kupiti kartu, da li ti je to interesantno? Pa jeste, jako. A gdje se to može kupiti"?



"To sam vidjela danas na fejsbuku. A to je samo danas jel? Da, do 12 sati večeras. Vjerovatno bih, što da ne, ekstra je. Za mene je to odlično".

"Nisam čula za tu opciju. Ali da imam vremena i da ne moram raditi odmah bih danas kupila kartu", istakli su građani.

Osim kupovine preko interneta, sve avio karte mogu biti rezervisane i kupljene u turističkim agencijama koje se bave njihovom prodajom.

Da iskoristite ovu rijetku rasprodaju avio-karata i rezervišete svoj let ostalo vam je još malo vremena, svega nekoliko sati. Ugrabite povoljnu priliku i odletite na željenu destinaciju.