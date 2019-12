Austrougarski logor u Doboju dio genocida nad Srbima u 20. vijeku

Genocid nad srpskim narodom u 20. vijeku počeo je u Podrinju 1914. godine, a dio toga je i austrougarski logor u Doboju, rekao je Srni istoričar iz Beograda Miloš Ković.

Ković je rekao da o ovom logoru u Doboju strana istoriografija ne zna ništa, a i srpska istoriografija zna vrlo malo.

"I to je veliki greh, pre svih, srpskih istoričara", istakao je Ković.

Austrougarska je, naveo je on, vodila istrebiteljski, genocidni rat protiv Srba na obje obale Drine.

"Zločini koje je počinila u Podrinju, o kojima nije dovoljno pisano, i zločini koje je počinila u logoru u Doboju, skoro su u dlaku isti kao ono što su uradili Srbima u Mačvi, Jadru i Rađevini 1914. godine i skoro u dlaku isti kao ono što je uradila NDH", ističe Ković.

On je naglasio da je danas gotovo nepoznata logoraška istorija srpskog naroda u Prvom svjetskom ratu.

"Ljudi ne znaju da je u logoru Mauthauzen /u Austriji/ umrlo 5.000 Srba u Prvom svetskom ratu. Mauthauzen i Terezin, u kome je bio Gavrilo Princip, i koji je bio logor i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu nisu bili jedini logori. Hiljade i hiljade ljudi ostavilo je kosti u Jindrinhovicama u Češkoj, a logor u Aradu /u Rumuniji/ bio je posebno poguban za Srbe iz BiH", navodi Ković.

Prema njegovim riječima, austrougarska vlast počinila je najstrašnije zločine u nastojanju da istrijebi srpski narod.

Ković ističe da se o logoru u Doboju danas malo zna i da gotovo ne postoje znamenja koja podsjećaju na taj logor, a da gotovo ništa nije napisano u srpskoj istoriografiji, već o tome pišu austrijski istoričari.

"Recimo, austrijski istoričar Anton Holcer pronašao je fotografije obešenih ljudi i dželate u uniformama koji se smeju. Trebalo mu je vremena da utvrdi da su to Srbi iz Podrinja i da su to vešala, koja su podizana od Trebinja do Bijeljine", naveo je Ković.

Prema Kovićevim riječima, samo je nekoliko fotografija iz Doboja koje pokazuju tamničare u uniformama sa fesovima na glavama, a utamničeni su Srbi. U Doboju su umirali i Srbi iz Crne Gore - Stare Hercegovine koji su, takođe, tamo dovođeni.

Ković je istakao da su u austrougarskim logorima bili srpski ratni zarobljenici, ali da su oni, kao što je bio logor u Doboju, bili rezervisani za civile, za Srbe koji su živjeli u BiH, današnjoj Republici Srpskoj, koji su bili sumnjivi iz najrazličitijih razloga.

"Nedovoljno se zna da je u Austrougarskoj bilo zavedeno vanredno stanje i vojni sud je sudio civilima, tako da najveći deo krivice i odgovornosti za taj genocid snosi vojska Austrougarske, koja se obrušila na svoje građane, jer ti ljudi su formalno bili građani Austrougarske od aneksije BiH 1908. godine", rekao je Ković.

Prema njegovim riječima, Srbe je u 1914. godine pogodio pravi, najstrašniji pogrom, kakav je u Prvom svjetskom ratu pogodio još samo Rusine sa teritorije današnje Ukrajine.

U Doboju će sutra biti obilježene 104 godine od dolaska prvog transporta Srba u austrougarski koncentracioni logor u Doboju, u kojem je od njegovog osnivanja 27. decembra 1915. godine do 5. jula 1917. godine bilo internirano 45.791 Srba.

Ovaj logor, u kojem je stradalo oko 12.000 Srba, predstavlja prvo masovno stratište ljudi u dotadašnjoj istoriji civilizovane Evrope.

Kroz logor je za godinu i po dana prošlo više od 45.000 ljudi, od kojih oko 17.000 žena i djece.