ATV u rodnom mjestu patrijarha Irineja

Vijest o upokojenju patrijarha najteže je podnijela njegova sestra Milijanka. Kad su joj javili tužnu vijest, neutješna 86-godišnjakinja ni riječ nije prozborila.

Ipak, smogla je snage i pred kamerama otvorila dušu. Starijeg brata posljednji put vidjela 14. avgusta. Bio joj je, kaže, i otac i majka i brat.

"Teško mi je, ne mogu ga lako prežaliti. To je bio čovek, nije što je moj brat i što je bio patrijarh, nego služio kao čovjek za primjer. Od malena pa do sada. Mogu samo da kažem, teško nama, ne mogu ga nikad prežaliti. To je bila jedinstvena duša, za nas ukućane, za mene, za majku, za brata. Danas ga nema više", priča Milijanka Kovačević, sestra pokojnog patrijarha Irineja.

U rodnoj kući upokojenog patrijarha Irineja u selu Vidova kod Čačka, danas ne živi niko. Povremeno dolaze unuci njegovog pokojnog brata Vukomana. O kući brine baka Desa, snaha patrijarha. Glas o smrti djevera teško je pogodio staricu, koja ga je doživljavala kao brata. Tako ga je i oslovljavala sa "bato".

"Najtužniji dan. Ne može da se opiše kakvo sam dobro izgubila. To je nešto pogodilo me gore nego kad mi je muž umro. Starost stigla, ne može se izmeriti njegova dobrota ni zaboraviti nikada. On je bio ovdje prije nekih mjesec dana. Dolazio je zbog ove crkve ovdje. Trebao je da dođe sad opet ovih dana, ali eto presretnu ga bolest i smrt i ne dođe siromah", rekla je Desanka Gavrilović, snaha pokojnog patrijarha Irineja.

U rodnom mjestu patrijarha, jutros muk. Svi su očekivali vijesti o ozdravljenju, ali u ranim jutarnjim satima do njih je stigao glas da se on upokojio. Mještani dijele tugu sa porodicom.

Bio je, kažu, veliki čovjek, zbog njega njihovo malo selo bilo je veliko.

"Imamo patrijarha iz ovako malog sela i on uvek rado dolazi tu i pre je bio, voli da dođe. Mještani tu smo svi neka rodbina, svi volimo da ga vidimo, on sa svakim popriča. Sve zna, pogotovo stare", pričaju mještani sela Vidova.

O važnosti pravoslavlja u tom mjestu govori i izgradnja hrama koja krasi ovo selo. Mještanin Dragan Gavrilović je od svoje imovine odvojio 22 ara za seoski hram i tako dao doprinos njegovoj izgradnji.

"Kao mesto bila bi nepoznata i dalje da nam nije patrijarha. Naš stric, komšija, ujak odavde svima nama i ta crkva da bude na neki način spomen poslije njega na 45. patrijarha SPC", istakao je Dragan Gavrilović, mještanin Vidova.

Gradnja crkve koja niče u čast patrijarha počela je prije pet godina, ima 90 kvadrata i uprkos tome što je od skromnog materijala, posjeduje jaku duhovnu dimenziju, kakvu ovo mjesto i zaslužuje. Hram nadgleda cijelo selo Vidovu, rodno mjesto patrijarha, koje je obilježilo veliki dio njegovog života.