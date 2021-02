ATV u posjeti "Dari iz Jasenovca" - Biljani Čekić

Stigle su mi na hiljade poruka i poziva nakon premijere, pa svima pokušavam da odgovorim - počinje svoju priču za ATV 13-godišnja Biljana Čekić, koju su sinoć milioni gledali u ulozi hrabre Dare Ilić, u filmu "Dara iz Jasenovca". Biljana se prisjeća kako je sve počelo, da im je nastavnica podijelila papire na kojima su mogli da se prijave na audiciju ako žele. Između nekoliko hiljada djevojčica - baš ona je izabrana za ulogu Dare.

"Zvali su me na kastinge više puta, i jednom - prošlo je neka tri mjeseca - mislila sam, neću ja to dobiti, i svi su mi govorili hoćeš, i na kraju javili da sam dobila ulogu. S obzirom da mi je prvi put, bilo je dosta zanimljivo, imala sam pomoć cijele ekipe, tako da svi su mi pomagali da odigram najbolje", rekla je Biljana Čekić, glumica.

Kao stotine hiljada drugih, i Biljana je sinoć po prvi put pogledala film u kojem je odigrala prvu ulogu u životu. Kaže - glas joj se dosta promijenio, ali joj se sviđa kako je ispalo. Ova 13-godišnja djevojčica živi u dubičkom selu Sreflije sa ocem, starijom sestrom, mlađim bratom, bakom i dedom. Radomir i Nada kažu da sve unuke podjednako vole, ali su ponosni na Bilju i njenu ulogu.

"Zadovoljan sam, i drago mi je što je uspjela, i što će uspjeti i dalje. A bilo je jezivo malo to gledati i nije bilo baš svejedno, ali sam izdržao to sve do kraja", istakao je Radomir Čekić, Sreflije.

"Jako žalostan i jako užasan taj film, i kad sam nju ugledala tamo, svoju unuku Bilju, kako se - nije joj bilo jednostavno, ali je hrabra, vidjela sam na filmu, da se ponašala i odglumila kao stari glumac neki", naglasila je Nada Čekić, Sreflije.

Biljana je glumila sa djecom koja su poput nje prvi put na filmu - ali i sa iskusnim glumcima. Najviše je pred kamerama provela sa svojim filmskim bratom, malim Budom - kojeg nije glumila jedna beba, nego identične trojke iz Herceg Novog - Luka, Simon i Jakov Šaranović. Snimanje je bilo naporno u nekim trenucima, kaže Biljana, ali je bilo i poučno.

"Bilo je naporno snimati noću, pošto nisam navikla da ostajem tako kasno, ali više je bilo emotivno teško nego fizički. Učila sam u školi nešto o Jasenovcu, da je to bio logor gdje su mučili ljude, ali tek kad sam počela snimati film mi je bilo jasno kako su mučili ljude, šta su im sve radili", istakla je Biljana Čekić, glumica.

Biljana i dalje želi da se bavi glumom. Kaže, još nema poziva za nove uloge, ali nakon nezaboravne role male Dare, koja je svojom ljubavlju prema bratu uspjela da pobijedi i pakao Jasenovca - one će sigurno doći.

Priča o Dari Ilić je jedna od hiljada sličnih priča iz ovih krajeva, koje čekaju da budu ispričane. Nakon uspjeha "Dare iz Jasenovca", nema sumnje da će mnoge od njih da stignu i na filmsko platno.