Policiji je juče prijavljen nestanak 31-godišnje Arnele Smajlović iz Sarajeva, a Avaz je stupio u kontakt s Arnelom Smajlović za kojom je porodica dva dana tragala nakon prijave nestanka, da bi se na kraju ispostavilo da joj se ništa ružno nije dogodilo.

Arnela se za portal "Avaza" javila sa osmijehom, te je kazala da je sada sretno udata i da je otišla za svojom srećom.

Ona je, kako kaže, danas zaključila brak sa svojim izabranikom Ademom Kujovićem.

- Ja sa sam se javila nekima, ali ne mogu to oni da prebole i da shvate. Eto imali su dovoljno novaca i živaca da me traže kao da sam Elizabeta II. Trenutno se nalazim u Srbiji u Nišu i sretno sam udata. Trenutno smo u Nišu, a živjećemo gdje god poželimo. Pozvala sam Policijsku upravu Novi Grad u Sarajevu pa sam i njima javila da je sve nesporazum. Oni su mi kazali samo da se javim u policiju u Niš da bi sve razjasnila zbog putovanja i Granične policije. Samo da dam izjavu da me ne bi tražili i dalje – kazala je Arnela Smajlović za „Avaz“.