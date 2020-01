Arlov: Dodik će pomoći Udruženje "Podrži me" sa 100.000 KM

U Zvečanu je održana treća Humanitarna akademija s ciljem prikupljanja sredstava za završetak izgradnje i opremanje Dnevnog centra "Podrži me - 9. januar" u Kosovskoj Mitrovici, namijenjenog djeci sa posebnim potrebama i njihovim roditeljima.

Akademiji su prisustvovali i predstavnici srpskih institucija, a djeca sa posebnim potrebama izvela su prigodan program.

Predsjednik banjalučkog Odbora za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji Milorad Arlov, koji boravi u trodnevnoj posjeti Kosmetu, rekao je da je srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik nedavno obećao da će uplatiti ličnih 100.000 KM kao pomoć Udruženju roditelja sa djecom sa posebnim potrebama "Podrži me" iz Kosovske Mitrovice.

Prema njegovim riječima, Dodik tako postaje najveći donator gradnje i opremanja Dnevnog centra.

On je prenio pozdrave Dodika Srbima na Kosmetu sa željom da opstanu na svojim ognjištima i poruku će u njemu imati podršku.

Arlov je zahvalio svim ljudima dobre volje, institucijama i organizacijama iz Republike Srpske za nesebičnu pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji, a posebno djeci.

"U Republici Srpskoj se u humanitarnu akciju uključilo više od 41.000 učenika i nastavnika, institucije i pojedinci i prikupljeno je oko 100 000 evra", rekao je Arlov.

On je pozivao biznismene i ljude dobre volje iz centralne Srbije da se, poput Radoša Petrovića, vlasnika privatne građevinske firme iz Kosovske Mitrovice, koji je donirao 43.000 evra, uključe u humanitarnu akciju, kako bi do avgusta Dnevni centar bio opremljen i predat na korišćenje Udruženju "Podrži me".

Predsjednik udruženja "Podrži me" Ivana Rakić rekla je da bi bez pomoći stanovnika i institucija iz Republike Srpske djeca sa posebnim potrebama sa Kosova i Metohije i dalje bila građani drugog reda.

"Izgradnjom i opremanjem Dnevnog centra, naša deca će imati svoj drugi dom, mesto gde će se okupljati i gde će se uz pomoć roditelja i stručnih lica socijalizovati", dodala je ona.

Predsjednik privremenog organa opštine Zubin Potok Srđan Vulović je u ime 24 djece sa posebnim potrebama iz skoro čisto srpske opštine zahvalio sunarodnicima iz Republike Srpske, naglašavajući da se pomalo stidi jer je tek prije godinu dana saznao da na području njegove lokalne zajednice živi toliki broj djece sa posebnim potrebama.