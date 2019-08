Antiradarima “vrebaju” radare

Nesavjesni vozači u Srpskoj na sve načine pokušavaju da izbjegnu kazne za prebrzu vožnju, pa tako u vozila ugrađuju uređaje koje detektuju radare, a koji se mogu kupiti na brojnim internet sajtovima i to po cijenama od 40 do 1.000 KM.

Brza vožnja je glavni uzrok najvećeg broja saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom, a kako bi se onima koji vole da stisnu papučicu gasa stalo u kraj, policija u Srpskoj, osim nekoliko mobilnih i stacionarnih radara, ima i dva presretača, kojima nastoji da poveća bezbjednost na domaćim putevima.

Međutim, na internet sajtovima specijalizovanim za prodaju nalazi se na desetine oglasa u kojima se nude antiradari različitih specifikacija i mogućnosti. Da se radi o uređajima koji služe svrsi, potvrđuje izvor “Glas Srpske” koji tvrdi da je policija u nekoliko navrata uspjela da zabilježi prekoračenje brzine, ali ne i da snimi vozilo koje je bilo u prekršaju.

Jedan od prodavaca antiradara kaže da je oglas objavio prije mjesec, te da su ga mnogi zvali i raspitivali se, ali da još nije uspio da ga proda jer je riječ o uređaju starije proizvodnje koji ne detektuje sve vrste radara.

- Kupio sam ga iz znatiželje, vidio kako radi, više mi ne treba i sada ga prodajem za 40 KM. U ponudi ima višestruko skupljih savremenih uređaja koji ometaju laserske radare i oni se znatno više traže - rekao je on, ne želeći da mu objavimo ime.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) RS ističu da je upotreba i prodaja antiradara zabranjena.

- Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH propisano je da se u vozilu koje učestvuje u saobraćaju ne smije koristiti, niti nalaziti uređaj kojim se ometa rad radara i drugih uređaja namijenjenih za dokumentovanje prekršaja. Takođe, zabranjeno je prodavanje i reklamiranje takvih uređaja - istakli su u MUP-u.

Rukovodilac Odsjeka za vozače, vozila i puteve u Agenciji za bezbjednost saobraćaja RS Milan Tešić ističe da antiradari ne mogu mnogo pomoći vozačima, pogotovo kada su u pitanju novi presretači koji već dva mjeseca krstare putevima RS.

- Većina tih uređaja koji se prodaju putem interneta su lošeg kvaliteta i detektuju samo stacionarne radare. Presretači bilježe prekršaj do 600 metara udaljenosti od vozila, a ti uređaji koji se nude na tržištu uglavnom imaju signal do 200 metara, tako da dok oni detektuju radar, prekršaj je već evidentiran. Mobilni radari imaju doseg do 400 metara, tako da je i njih teško detektovati - rekao je Tešić i apelovao na vozače da ne kupuju takve uređaje.

S tim se slaže i dekan Elektrotehničkog fakulteta u Banjaluci Branko Blanuša, koji ističe da antiradari nisu previše efikasni, bar kad su u pitanju novi sistemi koje policija koristi.

- Jeftini elektronski uređaj za detekciju radarskog zračenja ne uspijeva detektovati postojanje radara prije nego što radar snimi brzinu kojom se vozilo kreće. Kod savremenih uređaja to ide veoma teško, ali oni koji se služe prevarama znaju da budu veoma domišljati, tako da vjerovatno ima i nekih uređaja koji mogu dohakati tim novim, inovativnim tehnikama - rekao je Blanuša, istakavši da su antiradarski uređaji sofisticirana tehnologija koja zahtijeva detekciju usmjerenog zračenja i određenih frekvencija.

Kazne za antiradar od 100 do 300 KM

U MUP-u RS ističu da se propisane kazne za vozače koji koriste antiradare kreću od 100 do 300 maraka.

- Kazne za preduzeće ili drugo pravno lice koje stavlja na tržište ili reklamira uređaje koji detektuju radarske sisteme su od 500 do 5.000 KM, dok se za vozače u čijem vozilu policija pronađe uređaj koji može otkriti ili ometati rad uređaja za mjerenje kretanja brzine ili dokumentovanje prekršaja kreću od 50 do 250 maraka - istakli su u MUP-u.