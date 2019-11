Ambulanta postala mjesto političkog obračuna

Ambulanta porodične medicine u Čečavi kod Teslića postala je mjesto za političke obračune nakon što je iz lokalnog SDS-a saopšteno da ljekar tamo nije došo dvije sedmice. Demantovali su ih mještani koji sliježu ramenima i pitaju zašto je nekome palo na pamet da iznosi neistine.

Kažu da ljekar dolazi tri puta sedmično i da bez problema dolaze na preglede.

"Ja kažem kad god smo mi dolazili uvijek je tu. Sad od vas čujem da ga nema. Rade što se tiče toga.

•Idem ja, baš i danas sam bila.

•Mislim da je dobro, doktor dolazi", kažu mještani.

Polemika se povela na društvenim mrežama, a najviše su se začudili u Čečavi i okolnim selima koji redovno odlaze kod ljekara. U ambulanti kažu da nema razloga za zabrinutost i da poruke sa društvenih mreža nisu tačne. Neko je, uvjereni su, pogrešno protumačio odlazak doktorice koja radi u Čečavi na godišnji odmor.

"Rad doktora se odvija uobičajeno. Trenutno je doktorica koja radi u Čečavi na godišnjem odmoru, ali drugi ljekari, tim, pokrije tu ambulantu", kaže dr Zaga Đukanović, šef Porodične medicine DZ „Sveti Sava“ Teslić.

"Kako je doktorica otišla na godišnji dolazili su svaki dan u koje dane je i doktorica radila", kaže Živana Stanojević, medicinska sestra u Čečavi.

Ovo nije prvi put da se lažnim optužbama narušava ugled Doma zdravlja, kažu u toj zdravstvenoj ustanovi.

"U posljednje vrijeme učestali su napadi i lažne optužbe na račun zdravstvene ustanove. Menadžment Doma zdravlja oštro osuđuje i apeluje da se zdravlje stanovnika i rad ustanove ne zloupotrebljava u dnevno političke svrhe", kaže dr. Srđan Danilović, v.d. direktora Doma zdravlja „Sveti Sava“, Teslić.

Koliko je apel, kod nekih, imao odjeka, pokazauje i to da se, nakon što je Danilović obišao ambulantu u Čečavi kako bi se uvjerio da je sve kako treba, na društvenim mrežama pojavila vijest da su ga tamo napali nezadovoljni pacijenti. Danilović poručuje da je to laž i da će one koji šire takve dezinformacije tužiti.

