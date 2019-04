Alkoholizam glavni razlog za nasilje u porodici

Dobojskom Centru za mentalno zdravlje u prošloj godini prijavljeno je 14 slučajeva nasilja. Od početka godine četiri. Nisu svi uzrokovani alkoholom, ali čašica više može da bude faktor rizika ili okidač, uglavnom za bračne razmirice.

"Viši je rizik u alkoholisanom stanju, ali tu ima veze mnogo drugih faktora, da li postoji psihička bolest, fizička, da li posoji konfliktni odnosi u porodici koji mogu izazvati nasilje", istakla je Dejana Cocić Hadžibrahimović, specijalista psihijatrije Doma zdravlja Doboj.

Nasilje je uglavnom verbalno, ali ponekad završi i lakšim povredama. Djeca nisu direktne žrtve, ali trpe posljedice.

"Što se tiče djece najčešće je zanemarivanje, jer u takvim situacijama imamo slučajeva da su djeca izložena jer se ne vodi briga o njima usljed alkoholizma od strane oca", istakla je Brankica Nikić, Centar za socijalni rad Doboj.

Struku jednako brine i to što su mladi pod uticajem alkohola nasilni. Uglavnom se ponašaju vandalski, ali čine i ozbiljna krivična djela.



"Postoje čak i mladi, maloljetni, kojima je izrečena obavezna mjera liječenja zato što su došli kao posljedicu upotrebe neke od psihoaktivnih supstanci, između ostalog, alkohola pa čak i droga, zato što su počinioci nekih djela pa čak i krivičnih djela", istakla je Mladenka Milanović, psiholog.

Sredina smo u kojoj je normalno da se pije. Ipak, trebalo bi kažu Dobojlije znati mjeru.

"Kad se nešto slavi, i to mislim i moja djeca nekad popiju, ali nije to, to je od praznika do praznika, ali ništa nasilno".

"Pijančenje ako o tome pričate tu treba granica, kontrola, treba i pratiti one koji odu daleko u pijančenju smaknuti ih da se smire, liječiti ih na kraju", istakli su građani.

Liječenje u intenzivnoj fazi traje i do godinu. Podrazumijeva grupne terapije, motivacione razgovore i lijekove. Nastavlja se i do dvije godine, a i tada se alkoholičar ne smatra izliječenim, nego priliječenim.