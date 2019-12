Ako plate ne budu isplaćene, moguća obustava rada

Očekujem da radnicima teslićkog Centra za socijalni rad plate budu isplaćene do nove godine, poručio je to Milenko Granulić, predsjednik Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Srpske, nakon što se ponovo sastao sa teslićkim načelnikom i rukovodstvom Centra. Ukoliko do toga ne dođe, ne isključuje mogućnost obustave rada.



"U slučaju da toga ne bude mi ćemo pokrenuti sve vidove sindikalne borbe. Da li će to biti obustava rada, obavezno ćemo ići na Agenciju za rješavanje radnih sporova da ne bi zastarilo. Bojim se da ne donošenjem tih stvari, neisplaćivanjem sredstava, za buduću godinu u budžetu Centra ne bude tih sredstava tako da bi možda radnici mogli ostati bez dva lična dohotka", istakao je Milenko Granulić, predsjednik Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske. To što radnici nisu dobili dvije plate izazvalo je nezadovoljstvo i ugrozilo njihovu egzistenciju, kaže rukovodstvo Centra za socijalni rad. Od lokalne vlasti traže da taj problem riješe i radnicima obezbijede isplatu zarađenih plata. "Radnici već dva mjeseca nemaju platu nisu u prilici da plaćaju svoje kredite i ostale obaveze. Nekoliko je nabrojano mogućnosti kako da se to prevaziđe. Prije svega načelnik je rekao da postoji nekoliko modaliteta. Jedno je da se odmah danas isplati 58 odsto od plate oktobarske, da toliko imamo sredstava", rekao je Ratko Markočević v.d. direktora Centra za socijalni rad opštine Teslić. Takvo rješenje radnici Centra za socijalni rad danas nisu prihvatili. Zahtjevaju od lokalne vlasti da im isplati kompletne plate za oktobar i novembar. Milan Miličević, načelnik Teslića, ni danas pred kameru nije htio. Medijima je bilo zabranjeno i prisustvo sastanku.

Ranije je Miličević govorio da je rješenje problema rebalans budžeta za 2019-tu. Međutim, o nacrtu rebalansa budžeta na prethodna dva zasjedanja lokalnog parlamenta nije se ni raspravljalo. Odbornici su tražili da u radu učestvuje i Miličević, jer se radi o važnim dokumentima, ali i pored poziva, on na sjednicu, opet, nije došao.