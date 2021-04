Adžić: Na putu do "mosta spasa" mnogi su ostali i stradali

Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić rekao je danas da novoizgrađeni spomenik u ovom gradu, posvećen vojnicima i civilima poginulim u zločinačkoj hrvatskoj vojno-policijskoj akciji "Bljesak" na Zapadnu Slavoniju 1. i 2. maja 1995. godine, svjedoči o egzodusu i genocidu nad Srbima koji su na putu do "mosta spasa" tražili slobodu.

"Na tom putu do slobode mnogi su ostali i stradali. Pošast jedne ideologije da se obračunaju sa Srbima, da ih istjeraju sa njihovih vijekovnih ognjišta, ne smije biti zaboravljena i Rapublika Srpska i Gradiška odličile su da ovdje postave monumentalni spomenik koji će na to podsjećati i opominjati da ne smijemo dozvoliti da nam se to ponovo dogodi", rekao je Adžić novinarima nakon obilježavanja 26 godina od ezodusa Srba iz Zapadne Slavonije i otkrivanja novoizgrađenog spomenika.

Adžić je zahvalio srpskom članu Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku i predsjedniku Republike Srpske Željki Cvijanović što su pomogli Gradskoj upravi i Udruženju prognanih Srba iz Zapadne Slavonije da bude izgrađen spomenik posvećen stradanju srpskog naroda iz ovog dijela Hrvatske.

On je istakao da je Republika Srpska sigurnost za Srbe na ovim prostorima.

"Želimo da živimo i razvijamo se u skladu sa našim opredjeljenjima i potrebama, a sve dobronamjerne ljude da poštujemo. Ako budemo jedinstveni - trajaćemo", poručio je Adžić.

Predsjednik Udruženja prognanih Srba Zapadne Slavonije Krsta Žarković zahvalio je svima koji su pomogli izgradnju spomenika i na dostojanstven način obilježili i ovo stradanje srpskog naroda.

Žarković je naveo da je u Zapadnoj Slavoniji u periodu od 1991. do 1995. godine poginuo 1.241 borac Vojske Republike Srpske Krajine, od kojih je 57 poginulo u vojnim operacijama na prostoru Republike Srpske.

Spomenik za 1.241 poginulo lice srpske nacionalnosti iz Zapadne Slavonije od 1991. do 1995. godine izgrađen je nedaleko od mosta na rijeci Savi.

Oko 16.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga je 1. maja 1995. godine napalo 15.000 Srba u Zapadnoj Slavoniji i oko 4.000 vojnika Republike Srpske Krajine, koja je bila pod zaštitom UN.

U operaciji "Bljesak" 1. i 2. maja 1995. godine ubijeno je ili se vodi kao nestalo 284 Srba, od kojih 107 civila, među kojima 12 djece i 44 žene. U akciji je protjerano 15.000 Srba.

Za ove zločine niko nije odgovarao.