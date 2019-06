Zvizdić predlaže Šarovića za predsjedavajućeg Savjeta ministara

Iako izborni gubitnik Mirko Šarović, nekim novim kombinatorikama SDA i SDS-a, mogao bi da sjedne u fotelju predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH. Izborne pobjednike iz Republike srpske takav scenario SDA i SDS ni malo ne čudi. SNSD-ov Staša Košaraca kaže da su Bošnjaci navikli da Hrvatima biraju sebi podobne hrvatske predstavnike, pa isti recept žele da primjene i za srpski narod.

“Vidljivo je da sve vrijeme SDA i SDS igraju ovakvu vrstu igre oko Savjeta ministara, jer vidljivo je da Izetbegoviću odgovaraju podobni Srbi u Savjetu ministara i na zajedničkom nivou, kako su to činili Mektić, Šarović i Crnadak, i ostali, i da im ne odgovaraju adekvatne zajedničke politike svih političkih struktura iz Republike Srpske, kao srpske reperezentacije na zajedničkom nivou koju bi predvodio SNSD,“ kaže Staša Košarac, šef Kluba SNSD-a u Predstavničkom domu PS BiH.

Zvizdić je sinoć za sarajevsku N1, odgovorajaući na tvrdnje iz SNSD-a da SDA i SDS žele Šarovića na njegovom mjestu rekao da bi na njegovo mjesto mogao doći i Bevanda, ali ipak da bi i on to mjesto rado zadržao.



“Možda će me zamijeniti gospodin Bevanda, a možda ću ostati predsjedavajući Savjeta ministara i član kolegijuma, jer zakon to ne brani,“ rekao je Denis Zvizdić, predsjedavajući Savjeta ministara BiH u tehničkom mandatu.

Mirko Šarović danas nije odgovarao na naše pozive. Ali zato je o mogućnostima njegovog predsjedavanja Savjetom ministara dao svoj komentar Nenad Stevandić, šef Srpskog kluba u Predstavničkom domu Parlamenta BiH.

“Mirko Šarović je u tom kolu najmudriji čovjek koji čeka da se ostvari neki politički prostor, gdje bi on bio jedino rješenje iz SDS-a i koji bi, bez obzira na izborni rezultat, upustio se u ponižavanje volje građana,“ kaže Stevandić.

Mirko Šarović još ranije je, za sarajevske medije, rekao da postoje mogućnosti da se SDS nađe kao partner iz Republike Srpske za formiranje vlasti na BH nivou. Od takve izjave ogradio se lider SDS-a Vukota Govedarica i rekao da to nije stav stranke. Od izbornih rezultata prošlo je osam mjeseci, ali pomaka nema kada je u pitanju formiranje vlasti na BH nivou, ali ni na nivou FBiH.