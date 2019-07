Zvizdić bi od avgusta mogao da sjedi na dvije stolice

Da u isto vrijeme obavljate zakonodavnu i izvršnu vlast, moguće je u BiH. Tu privilegiju imaće Denis Zvizdić, predsjedavajući Savjeta ministara BiH u tehničkom mandatu, a od idućeg mjeseca i predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Sve je, kaže Zvizdić, u skladu sa zakonom. Što je potpuno apsurdno, i jeste.

"Nespojivo je istovremeno vršenje ovih funkcija sa vršenjem funkcija u izvršnim organima vlasti, osim u periodu dok se ne konstituišu izvršni organi vlasti izabrani na redovnim izborima u istom izbornom ciklusu", stoji u Izbornom zakonu.

Dok se ne formira novi Savjet ministara, Zvizdić može da sjedi na dvije stolice. U izbornom zakonu i jeste problem, smatraju stručnjaci.

"On će u ustavnoj realnosti vršiti tri od četiri grane prava ili poluge vlasti. Vršiće dakle zakonodavnu, izvršnu i upravnu vlast. Ostaće mu samo još i pravosudna vlast koja i nije ustavna kategorija", kaže Mile Dmičić, profesor na Pravnom fakultetu u Banjaluci.

Sve to ne čudi BH parlamentarca Sašu Magazinovića. Zvizdić, kaže, već obavlja i izvršnu i zakonodavnu vlast i to kao zamjenik predsjedavajućeg Kolegijuma Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

"Od izbora na ovamo mi imamo tu situaciju koja ranije nije bila moguća. Jer u mandatu 2010. - 2014. ljudi iz Savjeta ministara su čekali da se formira novi Savjet ministara da im prestane mandat da bi ušli u Parlament. Šta se promijenilo od 2010 do danas ja stvarno ne znam to je pitanje za one koji tumače zakon jedne godine na jedan druge na drugi način", kaže Saša Magazinović, poslanik u PD PS BiH.

Zakon kaže da se može, komentar je Denisa Zvizdića. Na kraju, dodaje, nije jedini.

"Poštujem vladavinu zakona i sve dok je to tako ponašaću se u skladu sa onim mogućnostima koje dozvoljava izborni zakon. NIsam samo ja u takvoj situaciji, veliki broj ministara i na niovu Federacije i na nivou Države Bosne i Hercegovine je u toj dvojnoj ili dvostrukoj ulozi", kaže Denis Zvizdić, predsjedavajući Savjeta ministara BiH u tehničkom mandatu.

Denis Zvizdić bi na čelu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH trebalo da zamijeni Borjanu Krišto. Primopredaja dužnosti očekuje se osmog avgusta.