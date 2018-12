Zvizdić nema legitimitet da predstavlja BiH

Denisu Zvizdiću, koji je trenutno zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma parlamenta BiH, nije mjesto na sutrašnjem sastanku zvaničnika zemalja regiona u Briselu s obzirom na to da nije nikakav lider i nema legitimitet da predstavlja BiH, rekao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

Kovačević je izjavio Srni da Zvizdić sa ove pozicije nema kapacitet da predstavlja BiH na sastanku tog nivoa.

"Ovo je i ozbiljan propust visokog predstavnika EU za spoljnu i bezbjednosnu politiku Federike Mogerini. I u Briselu i EU bi konačno trebali da prihvate realnost u BiH i činjenicu da ona nema vladu i premijera, kao i to da Savjet ministara ne predstavlja izvršnu vlast u BiH. Izvršna vlast je Predsjedništvo BiH, a Savjet ministara je samo pomoćni organ Predsjedništva", naglasio je Kovačević.

On ističe da je, s obzirom na to da će Srbiju i Crnu Goru na briselskom sastanku predstavljati predsjednici, potpuno logično i očekivano da su u ime BiH pozvani ljudi koji predstavljaju jedini organ vlasti trenutno konstituisan na nivou BiH, a to je Predsjedništvo BiH.

"U najmanju ruku bi bilo logično očekivati da je tu barem predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik. Mi iz SNSD-a ćemo na institucionalan način učiniti sve da ubuduće ne bude takvih propusta i da se mora prihvatiti ustavna realnost BiH", naglašava Kovačević.

Iz Savjeta ministara je najavljeno da će Zvizdić sutra u Briselu na poziv Mogerinijeve prisustvovati sastanku zvaničnika Balkana.