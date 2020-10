Kako javljaju građani, zemljotres se osjetio u i u Visokom, Vogošći i Kobiljoj glavi.

Zemljotres je bio jačine 2,7 stepeni po Rihteru.

Earthquake felt less than 10 min ago in #Sarajevo region. No mag yet More info soon pic.twitter.com/8Ba9ZeTil6

— EMSC (@LastQuake) October 15, 2020