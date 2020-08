Zemljotres na području Hercegovine

Zemljotres jačine 2,8 stepeni po Rihteru pogodio je područje Hercegovine tokom noći.

Prema podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra (EMSC). zemljotres je lociran u 02.14 časova, a epicentar je bio sedam kilometara istično od Čampljine, u mjestu Žitomislić.

Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske navode da zemljotres ovog intenziteta ne može izazvati štete na objektima, ali da stanovništvo u epicentralnoj zoni može osjetiti podrhtavanje tla.

Felt #earthquake (#zemljotres) M2.9 strikes 29 km SE of #Mostar (Bosnia & Herzegovina) 57 min ago. Please report to: https://t.co/IHaNxPoFHD pic.twitter.com/XII2UHfhX2

— EMSC (@LastQuake) August 7, 2020