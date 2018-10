Željko Komšić nije dobrodošao ni u Srednju Bosnu

Hrvatski načelnici i predsjednici skupština opština u 11 opština Srednje Bosne reagovali su na izbor Željka Komšića bošnjačkim glasovima na mjesto hrvatskog člana Predsjedništva BiH, piše portal Dnevnik.ba.

Načelnici opština u Srednjoj Bosni uputili su otvoreno pismo Komšiću, navodeći da je on, "kao drugi bošnjački član Predsjedništva BiH, u svom prvom obraćanju nakon protivustavne i nezakonite pobjede za hrvatskog člana Predsjedništva BiH, Hrvatima u Srednjoj Bosni poslao posebnu poruku i posvetio nam nekoliko minuta svog govora, i mi njemu posvećujemo ovo pismo i javno dajemo do znanja kako na prostore Srednje Bosne gdje žive Hrvati nije dobrodošao, ukoliko on uopšte zna gdje žive Hrvati u Srednjoj Bosni, jer je podršku dobio u bošnjačkim mjestima po našim opštinama".

U pismu napominju, da je ta županija mješovita, te jedna od rijetkih u FBiH, i da je hrvatski narod na ovim izborima povjerenje dao Draganu Čoviću, više od 90 odsto u svim opštinama županije i da prema tome, Željko Komšić nema šta da traži na toj teritoriji.

"Željko Komšić je osoba koja je već prethodno u dva mandata uzurpirala pravo Hrvatima da izaberu svog člana u Predsjedništvo BiH, i nije mu bilo dosta, pa je ponovno iskoristio anomalije ustavnog uređenja države", navode čelnici tih opština.

"Ovim putem jasno mu poručujemo kako BiH nije građanska država, već država tri konstitutivna naroda i građana. Kad bude zastupao građane BiH, Željko Komšić neka slobodno zaobiđe područje Srednje Bosne gdje žive Hrvati, jer je na tom području Željko Komšić nepoželjan", istakli su u saopštenju čelni ljudi opština Dobretići, Kreševo, Vitez, Kiseljak, Busovača, Fojnica, Novi Travnik, Travnik, Uskoplje, Bugojno i Јajce.