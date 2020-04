Zbog ukidanja policijskog sata može doći do ekspanzije zaraze u FBiH

Ukidanje mjera i policijskog sata na području Federacije BiH i njihovo zadržavanje u Republici Srpskoj izazvalo je brojne reakcije. Mnogi, posebno u Republici Srpskoj, negoduju zbog činjenice da odluke nisu usklađene na cijelom prostoru države.

Donošenje odluka

Federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić smatra da su odluke o ukidanju policijskog sata i karantina u FBiH trebale biti donesene postepeno jer, kako je naveo, može doći do ekspanzije zaraze, s obzirom na to da bh. stanovništvo nije u potpunosti disciplinovano.

- O policijskom satu mi nismo uopšte raspravljali i to ne može biti naša preporuka, a Federalni štab civilne zaštite je sigurno imao argumente zbog čega je donio takve odluke. Međutim, ne možete nešto ukinuti, a da se ne poduzmu sve potrebne instrukcije - kazao je Mandić.

Između ostalog, on navodi da je Federalni štab donio naredbe koje su dobro odjeknule među ljudima koji su ih jedva dočekali jer su im dosadile sve represivne mjere.

- Mi dajemo preporuke, ali ne učestvujemo u donošenju odluka, a s obzirom na to da su se pojavila i negodovanja iz Republike Srpske da odluka koordinisano nije donesena u oba entiteta, za to je zaduženo koordinacijsko tijelo, ali to nije strašan problem jer se mjere moraju donositi - dodao je Mandić.

Kućna izolacija

Ministar zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić ocijenio je da je Republika Srpska na poluvremenu kada je riječ o pandemiji koronavirusa, ali i upozorio da odluka Federacije BiH da se ljudi s granice, umjesto u karantine, upućuju u kućnu izolaciju epidemiološki ugrožava Srpsku. Osvrćući se na odluku FBiH o ukidanju lokalnih karantina, Šeranić je ocijenio da je ova mjera trebala biti usaglašena s Republici Srpskoj.

Čerkez: Nije vrijeme za slavlje i opuštanje

Goran Čerkez, zamjenik federalnog ministra zdravstva, kazao je za „Dnevni avaz“ da Federalno ministarstvo zdravstva nije razmatralo ukidanje mjere policijskog sata niti je dalo bilo kakve preporuke za njeno ukidanje.

- Mjeru koju je donio Federalni štab civilne zaštite nije preporučilo Federalno ministarstvo. Situacija jeste bolja, ali građani moraju znati da nije vrijeme za slavlje i opuštanje. Moramo ostati na oprezu - poručio je Čerkez.